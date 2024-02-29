'Ömer Asaf' bebek ilk doğum gününü 4 yıl sonra kutlayacak
29 Şubat bebeği 'Ömer Asaf' sağlıkla dünyaya geldi
İSTANBUL - Şubat ayının 29 gün olması 4 yılda bir yaşanırken bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen Ömer Asaf bebek de ilk doğum gününü 4 yıl sonra kutlayacak. Bebeklerinin bu özel tarihte doğmasına yönelik konuşan anne Elif Lütfüoğlu, "Sürpriz oldu, bugünün tarihini hiç beklemiyorduk. Dedim sıkayım kendimi 2 gün önce veya sonra olsun ama dünden yatışımız oldu. Bebeğimiz sabırsız çıktı. 4 sene de bir çocuğumun doğum gününü kutlamak biraz değişik olacak. Bakalım, artık ya bir gün önceden ya bir sonradan kutlamayı düşünüyoruz" dedi.
Dünya'nın Güneş çevresindeki bir turunun yaklaşık 365 gün 6 saat sürmesi sebebiyle her yılsonunda artan 6 saatlik süreyi bir tam güne çevirmek için şubat ayı 4 yılda bir 29 gün sürüyor. Birçok vatandaş her yıl doğum gününü kutlamayı heyecanla beklerken 29 Şubat tarihinde dünyaya gelen bebekler doğum günlerini 4 yılda bir kutluyor. Bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sabah saatlerinde dünyaya gelen bebek de ailesine büyük mutluluk yaşattı. Ömer Asaf adı verilen 55 santimetre uzunluğunda, 3 kilo 900 gram ağırlığında doğan minik bebek de ilk doğum gününü 4 yıl sonra kutlayacak. Elif ve Ümit Lütfüoğlu çifti, bebeklerinin bu özel tarihte dünyaya gelmelerine yönelik konuşurken Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Fatma Sağlam Karaoğlan da Ömer Asaf ve annesinin durumuna ilişkin bilgi verdi.
"Bebeğimizin de annemizin de sağlık durumu gayet iyi"
Başarılı bir doğum süreci gerçekleştirildiğini anlatan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Fatma Sağlam Karaoğlan, "Bebeğimiz 39 haftalık, 29 Şubat'ın nadir bebeklerinden. Gebelik sürecimizi de burada takip ettik. 55 santim, 3 kilo 960 gram doğdu. 4 yılda bir doğum gününü kutlayacaklar. Bebeğimizin de annemizin de sağlık durumu gayet iyi, doğum sürecimiz de gayet güzel ilerledi. Biraz daha takip edip daha sonrasında taburculuklarını planlayacağız. Ömer Asaf bebek ve tüm 29 Şubat'ta doğan bebeklerimizin umarım nice mutlu yılları olur, sağlıkla büyüsünler" dedi.
"Sıkayım kendimi 1 gün önce ve ya sonra olsun dedim bebeğimiz sabırsız çıktı"
Bebeğinin 29 Şubat'ta dünyaya gelmesinin kendilerini de şaşırttığını söyleyen 26 yaşındaki anne Elif Lütfüoğlu, "Beklemiyorduk aslında daha doğuma vardı, bizim için de sürpriz oldu. Erken olması da iyi oldu aslında bugünün tarihini hiç beklemiyorduk. Dedim sıkayım kendimi 2 gün önce veya sonra olsun ama dünden yatışımız oldu. Bebeğimiz sabırsız çıktı, bugün dünyaya geldi. 4 senede bir çocuğumun doğum gününü kutlamak biraz değişik olacak. Bakalım artık ya bir gün önceden ya bir sonradan kutlamayı düşünüyoruz. Artık oda büyüyünce bize sorar 'Benim gerçek doğum günüm neden 4 yılda bir oldu?' diye, 4 yılda bir olması biraz babaannemize yaradı. Yine de kurtulamaz, mecbur o doğum günü kutlanacak. 3'üncü çocuğum tekrardan anne oldum, mutluyum" ifadelerini kullandı.
"Kendi aramızda 28'inde veya 1 Mart'ta kutlayabiliriz"
3'üncü çocuklarını kucaklarına aldıkları için mutlu olduklarını söyleyen baba Ümit Lütfüoğlu, "Normalde 10 Mart'a doğru bekliyorduk, bizim çocuk biraz aceleci davranınca erken geldi. 4 senede bir denk geliyor, onun da kısmetinde bu varmış, iyi ki de geldi. Bizim için fark etmez, yeter ki sağlıklı, mutlu, huzurlu olsun. Biz tarihini kendi aramızda 28'inde,1 Mart'ta kutlayabiliriz. İlk çocuk diye bu ayrı diyemiyorsun, ikinci çocuğum 15 gün yoğun bakımda kaldı. Bu çocuğumda çok şükür bir şey yok, mutluyuz. Kardeşleri yine yakamıza yapışır, mecbur doğum gününü kutlayacağız" şeklinde konuştu.
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