Organ Bağışı Hayat Kurtardı

Sağlık

BURDUR'da beyin ölümü gerçekleşen inşaat ustası H.T.'nin bağışlanan organlarından karaciğer ve böbrekleri, Antalya 'da organ bekleyen hastalara umut oldu. Karaciğeri ve bir böbreği, iki kadın hastaya nakledildi.

Burdur'un Gölhisar ilçesi Yusufça beldesinde yaşayan inşaat ustası H.T., 4 gün önce beyin kanaması geçirdi. Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen H.T., ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi burada devam eden H.T.'nin önceki gün saat 22.00 sıralarında beyin ölümü gerçekleşti. Burdur Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü ailesi, H.T.'nin organlarını bağışlama kararı aldı. Ailenin kararının ardından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Ankara'dan bir ekibin yanı sıra, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden ekipler, Burdur'a geldi.

OPERASYONLAR SABAHA KADAR SÜRDÜ

H.T.'nin kalbi, Ankara'dan gelen ekip tarafından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne, böbreklerinden biri ve karaciğeri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, diğer böbreği ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ nakli bekleyen hastalara nakledilmek üzere yola çıktı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen böbrek, 7 yıldır bekleme listesinde olan Afyonkarahisar'da yaşayan M.Ş. isimli kadın hastaya, karaciğer ise 3 yıldır bekleme listesinde olan ve Antalya'da yaşayan N.G. (71) isimli kadın hastaya nakledildi. Akşam saatlerinde başlayan operasyonlar, sabaha kadar sürdü.

'AMELİYATHANEMİZ ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR'

Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, nakillerin durmadan sürdüğünü söyledi. Canlı vericiden de bir karaciğer ve bir başka canlı vericiden böbrek naklinin yapıldığını belirten Prof. Dr. Özkan, "Ailenin erdemli davranışı sayesinde başka hayatlar can buldu. Karaciğer ve böbreği hastanemize geldi. Bir hastanın karaciğer nakli sabaha kadar tamamlandı ve az önce de bir hastaya böbrek nakledildi. Birisi genç, bir diğeri biraz ileri yaşta bir hastamız. Ameliyathanemiz aralıksız bir şekilde çalışıyor. Canlı vericiden de birazdan bir karaciğer ve böbrek nakli daha olacak" dedi.