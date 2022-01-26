Orta Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vakaları hızla artıyor - Son Dakika

Kovid-19'un Omicron varyantının hız kesmeksizin yayılmayı sürdürdüğü Çekya, Polonya, Macaristan ve Avusturya'da son 24 saatte bugüne kadarki en yüksek günlük vaka sayıları kaydedildi.

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Çekya'da son 24 saatte 39 bin 614 vaka ile salgın sürecindeki en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

Bugüne kadar 2 milyon 833 bin 961 vaka tespit edilen ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artarak 37 bin 92'ye ulaştı.

Macaristan

Macaristan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 20 bin 174 ile bugüne kadarki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 471 bin 276'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 69 artarak 41 bin 87'ye ulaştı.

9,7 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 6 milyon 345 bin kişiye birinci doz, 6 milyon 83 bin kişiye ikinci doz, 3 milyon 567 bin kişiye ise üçüncü doz aşı uygulandı.

Ülkede, 3. dozu olduktan sonra 4 ay geçen herkes 4. doz aşı için randevu alabiliyor.

Avusturya

Aşısızlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının 31 Ocak'tan itibaren sonlandırılacağı Avusturya'da 34 bin 11 yeni vaka kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı bu verinin ülkede ulaşılan en yüksek günlük vaka sayısı olduğunu bildirdi.

Toplam vaka sayısının 1 milyon 684 bin 608'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 artarak 14 bin 30'a çıktı.

Polonya

Polonya'da da günlük en yüksek vaka sayısı görüldü. Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre son 24 saatte 53 bin 420 yeni vaka tespit edildi.

Yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 637 bin 776'ya, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 276 artışla 104 bin 373'e yükseldi.