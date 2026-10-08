Osmaniye'de üniversite öğrencileri bağımlılığa dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi - Son Dakika
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Osmaniye'de üniversite öğrencileri bağımlılığa dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi

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Osmaniye\'de üniversite öğrencileri bağımlılığa dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi
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Osmaniye'de üniversite öğrencileri, bağımlılıkla mücadele için OKÜ'de pankartlarla farkındalık yürüyüşü düzenledi. Etkinlik, OKÜ, Osmaniye Belediyesi ve Yeşilay iş birliğiyle sigara, alkol, madde ve kumar bağımlılığına dikkat çekti.

Osmaniye'de üniversite öğrencileri, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla ellerinde pankartlarla yürüyüş düzenleyerek sağlıklı yaşam mesajı verdi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Karacaoğlan Yerleşkesi'nde, Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Yeşilay Şubesi'nin katkılarıyla bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

OKÜ Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında düzenlenen etkinlikte, ellerinde bağımlılıkla mücadeleye yönelik mesajların yer aldığı pankartlarla yerleşke içerisinde yürüdü.

Sigara, alkol, madde ve kumar bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklara dikkat çeken öğrenciler, özellikle gençlerin bağımlılıktan uzak tutulması ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Öğrencileri topluma yararlı bireyler olması için bu tür faaliyetleri sürekli düzenlediklerini söyleyen Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim görevlisi İsmail Dehri, "Topluma Hizmet Uygulamaları dersimiz kapsamında her yıl çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Bu projelerden biri de bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Yeşilay ile düzenlediğimiz etkinliklerdir. Bugün de Osmaniye Yeşilay Şubesi, Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi iş birliğiyle öğrencilerimizin katılımıyla bir etkinlik gerçekleştirdik. Amacımız; gençlerimizi, çocuklarımızı ve toplumumuzu sigara, alkol, kumar ve madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, bu konuda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmaktır. Bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerini her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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