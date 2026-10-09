Öztürk, erken teşhisle meme kanserinde tedavinin yüzde 90-95 başarılı olduğunu söyledi - Son Dakika
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Öztürk, erken teşhisle meme kanserinde tedavinin yüzde 90-95 başarılı olduğunu söyledi

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Öztürk, erken teşhisle meme kanserinde tedavinin yüzde 90-95 başarılı olduğunu söyledi
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Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda konuşan Opr. Dr. Yunus Öztürk, erken teşhisle tedavi başarısının yüzde 90-95'e ulaşabildiğini söyledi. Öztürk, 20-40 yaş arası kadınlara iki yılda bir, 40 yaş üstü kadınlara her yıl kontrol önerdi.

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Yunus Öztürk, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekerek, erken teşhis edilen vakalarda tedavi başarısının yüzde 90-95'e kadar çıktığını söyledi.

Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul edildiğini belirten Medicana International Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Yunus Öztürk, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu ifade etti. Kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık dörtte birini meme kanserinin oluşturduğunu kaydeden Öztürk, her 7-8 kadından birinin hayatının bir döneminde meme kanseriyle karşı karşıya kalabildiğini belirtti.

"Erken teşhis hayati önem taşıyor"

Meme kanserinin yaygın görülmesi nedeniyle farkındalık çalışmalarının büyük önem taşıdığını dile getiren Öztürk, pembe renk ve pembe kurdelenin dayanışma ve umudun sembolü olarak kullanıldığını söyledi. Erken teşhis için hem bireylere hem de hekimlere önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Öztürk, kadınların kendi kendilerine meme muayenesi yapmalarının ve düzenli doktor kontrollerini ihmal etmemelerinin önemine dikkat çekti.

"Memede ağrısız şişlik görülebilir"

Meme kanserinin belirtileri arasında memede ele gelen sertlik ve şişliğin bulunduğunu belirten Öztürk, bu şişliklerin genellikle ağrısız olabildiğini ifade etti. Bu tür belirtilerle karşılaşan kişilerin vakit kaybetmeden bir hekime başvurması gerektiğini kaydeden Öztürk, erken tanının tedavi sürecinde önemli avantaj sağladığını dile getirdi.

"40 yaşından sonra taramalar ihmal edilmemeli"

Meme kanserinin erken teşhisinde düzenli kontrollerin önemini vurgulayan Öztürk, "20-40 yaş arasındaki kadınların iki yılda bir doktor kontrolünden geçmesi, 40 yaşından sonraki kadınların ise her yıl doktor kontrolünden geçmesi son derece önemlidir. Eğer ailede meme kanseri vakası varsa bu kontrol aralıklarının daha sık tutulmasında fayda vardır" dedi.

Erken teşhis edilen vakalarda tedavi başarısının yüzde 90-95'e kadar çıkabildiğini belirten Öztürk, şüpheli durumlarda meme ultrasonu, meme MR'ı ve gerekli görülmesi halinde meme biyopsisi gibi ileri tetkiklerin yapılabildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
Meme KanseriSağlıkKadınSon Dakika

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