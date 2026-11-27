Yunanistan'da muhalefetteki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK), hükümetin sağlık politikalarını eleştirerek sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sorunlar yaşandığını belirtti.

PASOK'tan yapılan açıklamada, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa Komisyonunun hazırladığı "Bir Bakışta Sağlık: Avrupa 2026" başlıklı rapordaki verilere dikkati çekildi.

Açıklamada, Yunanistan'da 2025'te sağlık hizmetine ihtiyaç duyanların yüzde 20'sinin bu hizmete ulaşamadığı, yoksulluk riski altındaki kişilerde ise bu oranın yüzde 30'a yükseldiği belirtildi.

Ekonomik nedenlerin sağlık hizmetlerine erişimin önündeki başlıca engellerden biri olduğu vurgulanan açıklamada, hastane tedavi giderlerinin yalnızca yüzde 66'sının devlet ve zorunlu sağlık sigortası tarafından karşılandığı kaydedildi.

İlaç harcamalarının yüzde 52'sinin hastalar tarafından karşılandığı belirtilen açıklamada, sağlık harcamalarının vatandaşlar üzerinde ağır bir ekonomik yük oluşturduğu ifade edildi.

Ülkede her 1000 kişiye 4 hemşire düştüğüne işaret edilen açıklamada, sağlık sistemindeki personel yetersizliğine ve mevcut personelin dengesiz dağılımına dikkat çekildi.

Personel eksikliği nedeniyle bazı ameliyathanelerin kapalı kaldığı, hastanelerde yoğunluk yaşandığı ve sağlık çalışanlarının tükenme noktasına geldiği belirtildi.