Ramazan'da Öksürüğe Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramazan'da Öksürüğe Dikkat!

21.02.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Özlü, Ramazan'da artan öksürüğün reflüden kaynaklandığını belirtti.

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Ramazan ayında artan öksürük şikayetlerine ilişkin, "Ramazan ayında orucun başlamasıyla beraber öksürükle gelen epeyce hastamız oluyor. Buna, 'ramazan ya da sahur öksürüğü' diyebiliriz. Aslında bu öksürüğü tetikleyen en büyük mekanizma reflüdür. Özellikle sahur yemeği gece geç vakitte yenilip, ardından hemen yatılıyor. Yemekte 2-3 saat geçtikten sonra reflüsü olan kişilerin hemen yatmaması lazım" dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Ramazan ayında orucun başlamasıyla öksürük şikayeti ile hastanelere başvuran hasta sayısında artış yaşandığına dikkati çekti. Artan öksürük durumunun çoğunlukla reflüye bağlı geliştiğini belirten Özlü, "Ramazan ayında orucun başlamasıyla beraber öksürükle gelen epeyce hastamız oluyor. Buna, 'ramazan ya da sahur öksürüğü' diyebiliriz. Aslında bu öksürüğü tetikleyen en büyük mekanizma reflüdür. Özellikle sahur yemeği gece geç vakitte yenilip, ardından hemen yatılıyor. Yatıldıktan sonra da reflü mekanizması tetiklenmiş oluyor. Normalde biz yemek yiyip içerken yediğimiz gıdalar yemek borusundan mideye doğru iner ama tersi olmaz. Bu yemek borusu ile midemiz arasında kapakçık görevini gören mekanizmaya bağlıdır. Bazı kişilerde bu mekanizma çok sağlıklı çalışmayabilir ve reflü dediğimiz olay meydana gelir" diye konuştu.

'EN ÖNEMLİSİ KRONİK ÖKSÜRÜKTÜR'

Hem sahurda hem de iftardan sonra tok yatmanın reflüyü artırdığını kaydeden Prof. Dr. Özlü, "Reflü demek; mide asidinin yemek borusuna doğru kaçmasıdır. O asit orada tahrişe neden olur; bu da yemek borusunda yaralara ve ülsere sebep olabilir. Midede yanma şişkinlik ve zaman zaman, 'ağzıma ekşi-acı su geliyor' şeklinde yakınmalara da meydana gelir. En önemlisi de kronik öksürüktür. Bu en önemli ve en sık gördüğümüz nedenlerdedir. Faranjite de yol açabilir. Ramazanda gerek sahurda gerekse tok yatıldığında yatay pozisyonda reflü artmış oluyor. Yemekte sonra 2-3 saat geçtikten sonra reflüsü olan kişilerin yatmaması lazım. Yatar pozisyonda kapak çalışmıyor ve kaçak çok daha fazla oluyor" dedi.

'MİDE BOŞALDIKTAN SONRA YATILMALI'

Özlü, yarı oturur pozisyonda uzanmanın da reflüyü tetikleyebileceğini söyleyerek, "Mide bağırsak yakınması ve reflüsü olan kişilerin kendisine çok dikkat etmesi lazım. Mide boşaldıktan sonra yatılmalı. Göğüs üzerine sızı ve boğazda yanma olabiliyor. Bunlar Ramazan ayında önemli sorunlar. İftardan sonra yemeğin verdiği rehavetle yarı oturur vaziyette yatılabiliyor. Burada esas olan şey uyumak değil, yatar pozisyonda olmak. Ağır, yağlı ve kızartmalı yemekler yememeli, asitli içecekler de tüketmemeliler. Hafif yiyecekler yenilmeli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ramazan'da Öksürüğe Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Evinde madde bulunmuştu: Kaan Tangöze’nin ifadesi ortaya çıktı Evinde madde bulunmuştu: Kaan Tangöze'nin ifadesi ortaya çıktı
Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Ramazan’da siber tuzaklara dikkat Duygu simsarları iş başında Ramazan'da siber tuzaklara dikkat! Duygu simsarları iş başında
Messi ve Luis Suarez’in çocuklarından duygulandıran kare Messi ve Luis Suarez'in çocuklarından duygulandıran kare
Prensler de korkar Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler Prensler de korkar! Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler

10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:53
65 yaşa doğal gaz müjdesi Kurallar sil baştan değişti
65 yaşa doğal gaz müjdesi! Kurallar sil baştan değişti
09:49
Murat Yıldırım’ı zorlayan bayılma sahnesi Partnerini kaldıramadı
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı
09:21
Otobüste köpekli yolcu krizi “Savcıyım, polis benim emrimde“ deyip tehditler yağdırdı
Otobüste köpekli yolcu krizi! "Savcıyım, polis benim emrimde" deyip tehditler yağdırdı
08:55
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
07:51
Gece yarısı suçüstü Eşini başka bir kadınla bastı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 10:59:03. #7.11#
SON DAKİKA: Ramazan'da Öksürüğe Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.