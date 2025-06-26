Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Hastanede görevli bir hemşire, sıradan bir gününde hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Rutin kan sonuçlarını kontrol ederken kendi ismine ait verilere göz atan hemşire, sonuçlarda hamile olduğunu fark etti. Gördüklerine inanamayan genç kadın, bir süre ekran karşısında donup kaldı.

ARKADAŞINI ÇAĞIRDI

Şaşkınlığını üzerinden atan hemşire, hemen bir arkadaşını yanına çağırarak sonucu ona da gösterdi. İkili, bu beklenmedik güzel haberi gözyaşları ve sarılmalar eşliğinde kutladı.