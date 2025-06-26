Hastanede görevli bir hemşire, sıradan bir gününde hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Rutin kan sonuçlarını kontrol ederken kendi ismine ait verilere göz atan hemşire, sonuçlarda hamile olduğunu fark etti. Gördüklerine inanamayan genç kadın, bir süre ekran karşısında donup kaldı.
Şaşkınlığını üzerinden atan hemşire, hemen bir arkadaşını yanına çağırarak sonucu ona da gösterdi. İkili, bu beklenmedik güzel haberi gözyaşları ve sarılmalar eşliğinde kutladı.
Son Dakika › Sağlık › Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)