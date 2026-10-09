Şabanözü'nde Dünya Yürüyüş Günü'nde yürüyüş düzenlendi, 10 bin adım çağrısı verildi - Son Dakika
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Şabanözü'nde Dünya Yürüyüş Günü'nde yürüyüş düzenlendi, 10 bin adım çağrısı verildi

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Şabanözü'nde Dünya Yürüyüş Günü kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi. Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri ile vatandaşların katıldığı etkinlikte Başhekim Alparslan Kılıç, günde en az 10 bin adım atma çağrısı yaptı.

Şabanözü ilçesinde "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi.

Şabanözü Dr. Sami Baran İlçe Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezi koordinasyonunda toplumda düzenli fiziksel aktivite alışkanlığını yaygınlaştırmak ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla düzenlenen yürüyüşte Şabanözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri ve vatandaşlar hareketli bir yaşam için bir araya geldi.

Şabanözü Kaymakamlığı önünden başlayan yürüyüş, ilçe merkezinde atılan turun ardından aynı yerde sona erdi.

Etkinliğin ardından değerlendirmelerde bulunan Dr. Sami Baran İlçe Hastanesi Başhekimi Alparslan Kılıç, fiziksel hareketsizliğin küresel çapta ciddi bir sağlık sorunu olduğunu, günlük hayatta atılacak küçük adımların kalp damar hastalıklarından diyabete kadar birçok rahatsızlığı önlemede büyük rol oynadığını söyledi.

Kılıç, tüm Şabanözü halkını günde en az 10 bin adım atmaya davet etti.

Yürüyüşün ardından bir araya gelen katılımcılar, sağlıklı bir gelecek için "Ölçülü ye, tempolu yürü, sağlıklı kal" mesajı vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa Kaymakam Oğuzhan Yazar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hamza Tüfekçi, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Karababa, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sağlık personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Alparslan KılıçŞabanözüSağlıkDünyaYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Şabanözü'nde Dünya Yürüyüş Günü'nde yürüyüş düzenlendi, 10 bin adım çağrısı verildi - Son Dakika
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