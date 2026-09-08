Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sağlıklı Hayat Merkezleri 17 alanda ücretsiz hizmet veriyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "81 ilimizdeki 357 Sağlıklı Hayat Merkezimizde 17 farklı alanda ücretsiz hizmet sunuyoruz. 1,7 milyondan fazla beslenme ve diyetetik hizmeti verdik" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'sağlıklı hayatın merkezleri' notuyla yaptığı paylaşımda, ifadelere yer verdi:

"81 ilimizdeki 357 Sağlıklı Hayat Merkezimizde 17 farklı alanda ücretsiz hizmet sunuyoruz. 1,7 milyondan fazla beslenme ve diyetetik hizmeti verdik. 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyamızla 2,8 milyon vatandaşımıza ulaştık. İki yılda 26 milyon başvuruya ulaşan Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde, sağlıklı bir toplum için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Siz de ücretsiz hizmetlerimizden yararlanmak için size en yakın merkezimize başvurabilirsiniz."