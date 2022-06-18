Sağlık Bakanlığından helikopter ambulans açıklaması

Sağlık Bakanlığı, basında yer alan helikopter ambulans haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığından basında yer alan helikopter ambulans haberleriyle ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde helikopter ambulansların mali koşullar sebebiyle sayılarının düşürüldüğüne dair bilgi ve yorumlara yer verildiği görülmüştür. Mevcut uygulamanın içeriği ile bağdaşmayan bu yanlış bilgileri düzeltme ihtiyacı doğmuştur. Ülkemizde hava ambulansı hizmeti 2008 yılından beri helikopterlerle ve 2010 yılından beri de hem helikopter hem uçak ambulanslarla sağlanmaktadır. Anılan tarihten beri helikopter ambulanslarımız ile 39 bin 24 hasta ve 230 organ, uçak ambulanslarımız ile ise 14 bin 624 yurtiçi, bin 165 yurtdışı hasta ve 818 organ taşınmıştır. Uçuş planlamaları yapılırken dikkat edilen birçok havacılık kuralı, ilkim koşulları, lojistik avantajlar değerlendirilerek hizmet planlaması en uygun şekilde yapılmakta ve atıl kapasite oluşmasına izin verilmemektedir. 2021 yılı ekim ayından beri yapılan planlamayla 12 helikopter ve 8 uçak ambulans kapasitesi ile hizmet sunumu ülke sathını kapsayacak şekilde verilmeye devam etmektedir. Sürekli iyileşme çalışmaları ise devam etmekte ve yeni planlamalara dayalı olarak hazırlıklarımız devam etmektedir. Uygulamanın ekonomik tedbirle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Birinci önceliğimiz vatandaşımızın her koşulda sağlık hizmetine erişimini temin etmektir" denildi. - ANKARA