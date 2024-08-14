Sağlık-Sen Genel Başkanı: Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı - Son Dakika
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Sağlık

Sağlık-Sen Genel Başkanı: Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı

Sağlık-Sen Genel Başkanı: Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların eğitimlerine uygun kadrolara atanması gerektiğini söyledi.

14.08.2024 09:39
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların eğitimlerine uygun kadrolara atanması gerektiğini söyleyerek "İşlevini yitiren yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılsın, çalışanlara eğitimlerine uygun olarak genel idari hizmetler veya teknik hizmetler sınıfı kadrosu verilsin" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların eğitim durumlarına dikkat çeken Doğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan arkadaşlarımızın çoğu eğitimini tamamlamış, lisans, yüksek lisans eğitimi almış ve idari memur görevi yapmaktadır. Yardımcı hizmetliler mutemetlik yapıyor, yardımcı hizmetliler saymanlık yapıyor, yardımcı hizmetliler idari memur görevi yapıyor. Bugün hastanelerde, il/ilçe sağlık müdürlüklerinde birçok idari iş yardımcı hizmetler sınıfı arkadaşlarımız tarafından yapılmaktadır. Yardımcı hizmetler sınıfının geçmiş dönemlerde yaptığı görevler bugün farklı istihdam ve çalışma modelleri ile ifa edilmektedir. Bu sebeple işlevini yitiren yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılsın, çalışanlara eğitimlerine uygun olarak genel idari hizmetler veya teknik hizmetler sınıfı kadrosu verilsin diyoruz."

Kaynak: DHA

Faruk Doğan, Kamu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık-Sen Genel Başkanı: Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı - Son Dakika

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