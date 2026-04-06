Sağlık Sokağı'nda 20 ayrı branşta danışmanlık ve tetkik hizmeti veriliyor

06.04.2026 16:24  Güncelleme: 16:25
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Atatürk Bulvarı üzerinde kurulan "Sağlık Sokağı" hizmete açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Atatürk Bulvarı üzerinde kurulan "Sağlık Sokağı" hizmete açıldı. Vatandaşlara sağlık bilinci aşılamayı hedefleyen sokakta, 20'ye yakın branşta danışmanlık ve sağlık taraması yapılıyor.

Eski Kitap Sokağı alanında kurulan merkezin açılışı; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, sağlık kurumu yetkilileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Sağlık Sokağı içerisinde; Kanser Erken Teşhis ve Tarama (KETEM), Yeşilay, sigara bırakma polikliniği, sağlıklı beslenme, çocuk ve ergen psikolojik destek, ağız ve diş sağlığı gibi 20 farklı birim yer alıyor. Alana gelen vatandaşlar randevu almaksızın diyetisyen desteği, şeker ölçümü, gebe eğitimi ve bulaşıcı hastalıklar gibi konularda uzmanlardan bilgi alabiliyor.

Açılışta konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, vatandaşların hangi durumlarda 112'yi aramaları gerektiğini ve temel sağlık ihtiyaçlarını burada öğrenebileceklerini belirtti. Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz ise toplum sağlığının korunması adına düzenlenen sokağın 13 Nisan tarihine kadar açık kalacağını hatırlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

