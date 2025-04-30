Sağlıkta Yeni Projeler Tanıtıldı

'Sağlığına Yeni Bir Ufuk'tan Bak' toplantısı gerçekleştirildi

ANKARA - Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi, 'Sağlığına Yeni Bir Ufuk'tan Bak' adlı toplantı ile sağlık alanındaki yeni projelerini tanıttı.

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi tarafından sağlık alanındaki yeni projeleri tanıtmak ve topluma katkı sağlaması planlanan yeni vizyonun paylaşılması amacıyla 'Sağlığına Yeni Bir Ufuk'tan Bak' adlı toplantı düzenlendi. Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, hastanenin sunduğu hizmetler, yakın dönemde hayata geçirilen yenilikler ve 2025 yılı hedefleri paylaşıldı.

"Vatan ve millet sevgisiyle dolu, ehliyet ve liyakat sahibi güzel insanlar yetiştirmek lazım"

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada ehliyet ve liyakat sahibi insanlar yetiştirmenin en büyük ihtiyaç olduğuna değinerek, "Memleketimizi büyük hedeflere taşımak istiyorsak, Kızılelma'ya ulaşmak istiyorsak bunu yapmamız gerekiyor. Vatan ve millet sevgisiyle dolu, ehliyet ve liyakat sahibi güzel insanlar yetiştirmek lazım. Bu vakıf da bunu yapıyor. Ufuk Üniversitesi hem doktor yetiştiriyor hem değişik fakülteleri var. İnşallah, İngilizce eğitim veren tıp fakültesi açılacak. Bu konuda da her türlü desteği vereceğiz" dedi.

"Hastane çalışırken binayı yenilemek çok büyük maharet istiyordu"

SAUM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Metin Uysal da ilk adım olarak 9 bin metrekarelik alanın yenilendiğini ifade ederek, "Bu kadar kısa bir sürede bu kadar alanı renove edebilmek gerçekten zor bir durum. Üstelik hastane çalışırken bunu yapmak gerçekten çok büyük maharet istiyordu. Çok büyük değişikler yaptık. Öncelikle bir alan kazanmamız gerekiyordu, çünkü çalışan hastanede yenilik yapmak çok kolay değil. Onun için personellerimizin soyunma odasını yıkıp, orayı laboratuvar yaparak işe başladık. Sonra orayı poliklinik yaptık. Sürekli birbirinin yerine geçecek şekilde inşaatımızı sürdürdük. Hastanenin çatıları dahil bütün alanları yenilendi" diye konuştu.

"Ufuk Üniversitesi gerçekten bir vakıf üniversitesi"

Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu ise hastanenin sadece bağışlarla ve yardımlarla kurulduğunu dile getirerek, "Burası gerçekten bir vakıf üniversitesi. Burası bir patron üniversitesi değil, buranın bir sahibi yok, bir vakfı var. Burada liyakatın işlediğini ve gerçekten buranın bir vakıf üniversitesi olduğunu, aslında buranın bir devlet üniversitesi olduğunu, bir devlet kültürü ve ahlakı olduğunu bahsedebiliriz. Biz, insanı, vatan sevgisini, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığı ve liyakatı sonradan öğrenmedik. Bu içerisinde bulunduğumuz binanın içerisinde yaşayarak bu günlere geldik" diye konuştu.