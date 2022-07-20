Sahte güneş gözlüklerine dikkat - Son Dakika
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Sahte güneş gözlüklerine dikkat

20.07.2022 11:08

Sahte güneş gözlüklerine dikkat Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dr. Öğretim Üyesi Şaban Kılıç, yaz sıcaklarının artmasıyla piyasaya düşen sahte güneş gözlüğü takmak konusunda göz hastalıklarına neden olabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Sahte güneş gözlüklerine dikkat

SİİRT - Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dr. Öğretim Üyesi Şaban Kılıç, yaz sıcaklarının artmasıyla piyasaya düşen sahte güneş gözlüğü takmak konusunda göz hastalıklarına neden olabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Dr. Şaban Kılıç, güneş ışınlarına karşı koruyucu olması ve göz sağlığını koruması amacıyla kullanımı önem arz eden güneş gözlükleri, sahteleri tercih edildiğinde tam tersi bir etki ile ciddi hastalıklara yol açabildiğini söyledi. Dr. Kılıç, "Güneş gözlüğü seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi kesinlikle merdiven altı yerlerden herhangi bir güneş gözlüğü alınmaması. Mutlaka optisyenlerin olduğu gözlükçülerden güneş gözlüğü seçmek gerekiyor. Güneş gözlüğü düzgün seçilmediği takdirde vatandaşların gözünde ciddi sıkıntılara yol açabilmekte. Çünkü güneş gözlüklerinde kaplamalar var bu kaplamalar gerçekten güneşten gelebilecek zararlı ışıkları korumadığı gibi vatandaşında gözüne zararlı ışınların geçmesine neden olmakta. Buda ciddi hastalıklarla sonuçlanabilmekte. Mutlaka hastalarımızın dediğim gibi gözlükçülerden güneş gözlüğü seçmelerini tavsiye etmekteyiz" dedi.

Gözlük almak isteyen vatandaşların bilindik yerlerden almalarını tavsiye eden Uzman Optisyen Hüseyin Şen, bazı merdiven altı gözlüklerin körlüğe neden olabilecek kadar tehlikeli olduğu uyarısında bulundu. Şen, "20 yıldır optik sektöründe çalışıyorum. Bölgemizde özellikle yaz aylarında hava sıcak olduğu için Ultraviyole ışınları gözlere zarar veriyor. Vatandaşlar özellikle gözlük alırken optik mağazalarından almasını öneriyoruz. Merdiven altı satılan gözlükler göz sağlığı için zararlıdır. Vatandaşlarımızın gözlük mağazalarından güneş gözlüğü almalarını öneriyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Araştırma, Siirt, Güneş, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sahte güneş gözlüklerine dikkat - Son Dakika

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