Samsun'da öğrenciler Tütün İskelesi'nden Sevgi Kafe'ye obeziteye dikkat çekti - Son Dakika
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Samsun'da öğrenciler Tütün İskelesi'nden Sevgi Kafe'ye obeziteye dikkat çekti

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Samsun\'da öğrenciler Tütün İskelesi\'nden Sevgi Kafe\'ye obeziteye dikkat çekti
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Samsun'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Dünya Yürüyüş Günü'nde öğrenci, öğretmen ve velilerle yürüyüş düzenledi. Tütün İskelesi'nden Sevgi Kafe'ye süren etkinlikte katılımcılar obezite ve hareketli yaşama dikkat çeken pankartlarla yürüdü, sonunda ikramlarda bulunuldu.

Samsun'da "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla yürüdü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Sağlıklı yaşam için birlikte yürüyoruz" temasıyla Dünya Yürüyüş Günü kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla yürüyüş etkinliği düzenledi. Tütün İskelesi'nden başlayan yürüyüş, Sevgi Kafe'ye kadar devam etti. Öğrenciler, yürüyüşte sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla "Antibiyotik değil, sağlığınızda ısrarcı olun", "Obeziteye dikkat", "Spor varsa hayat var", "Her gün en az 10 bin adım", "Adım atın, aktif olun", "Sağlık için sporu seçin", "Hareket et, iyi hisset", "Sağlığa adım at", "Spor yap, sağlığını koru", "Atılan her adım, sağlığa giden yoldur" yazılı pankart ve dövizlerle farkındalık oluşturdular.

Yürüyüş hakkında bilgi veren Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akkuş, "Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında il genelinde tüm ilçelerimizde hareketli yaşam ve obeziteye karşı etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda da bugün Tütün İskelesi'nden Sevgi Kafe'ye kadar öğrencilerimizle birlikte yürüdük. Amacımız, hareketli yaşama ve fiziksel aktiviteye öğrencilerimizin ve kamuoyunun dikkatini çekmek. Bakanlığımızın bu yöndeki talimatları çerçevesinde biz de il genelindeki etkinliklerimizi gerçekleştirdik" dedi.

Yürüyüşün sonunda, hareketli yaşama dikkat çeken katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim MüdürlüğüTütün İskelesiSamsunEğitimSağlıkDünyaSon Dakika

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