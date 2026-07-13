Siirt'te Başarılı Şah Damarı Ameliyatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt'te Başarılı Şah Damarı Ameliyatı

Siirt\'te Başarılı Şah Damarı Ameliyatı
13.07.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

60 yaşındaki hasta, felç riskine karşı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarılı bir cerrahi geçirdi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı şah damarı (karotis) ameliyatıyla, felç riski taşıyan 60 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu.

Ali Belge (60), sık sık yaşadığı bilinç bulanıklığı ve baygınlık hissi şikayetleri nedeniyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde yapılan tetkiklerde hastanın beynini besleyen ana damarlardan birinin tamamen, diğerinin ise yüzde 90 oranında tıkalı olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Mücahit Polat ile Op. Dr. Mehmet Ali Dala tarafından acil cerrahi müdahale kararı alındı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonla şah damarındaki plaklar temizlenerek damardaki kritik darlık giderildi ve beyne giden kan akışı yeniden sağlandı.

Doktorlar, ameliyatın ardından hastanın taşıdığı yüksek felç riskinin önemli ölçüde ortadan kaldırıldığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve taburcu edilmeye hazırlandığını bildirdi.

Ameliyat sonrası açıklamalarda bulunan Ali Belge, uzun süredir baş dönmesi, bilinç bulanıklığı ve güç kaybı yaşadığını belirterek, farklı illerde başvurduğu bazı sağlık merkezlerinde ameliyatın riskli olduğu gerekçesiyle müdahale edilmediğini söyledi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirdiğini ifade eden Belge, kendi memleketinde tedavi olmanın hem maddi hem de manevi açıdan büyük kolaylık sağladığını dile getirerek sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Mücahit Polat ile Op. Dr. Mehmet Ali Dala ise geçici bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu, kol veya bacakta güçsüzlük, görme kaybı ve ani baş dönmesi gibi belirtilerin şah damarı hastalıklarının önemli uyarıları olabileceğini belirterek, bu şikayetlerin ihmal edilmemesi ve erken tanı için vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini ifade etti. - SİİRT

Kaynak: İHA

Hastane, Sağlık, Siirt, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Siirt'te Başarılı Şah Damarı Ameliyatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
Adana’da vahşet: Dini nikahlı eşini çekiçle dövüp boğazını kesti Adana'da vahşet: Dini nikahlı eşini çekiçle dövüp boğazını kesti
Marmaray’da pes dedirten görüntü Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
Meral Akşener aylar sonra ilk kez görüntülendi Meral Akşener aylar sonra ilk kez görüntülendi
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti
ABD’li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu ABD'li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu

11:55
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
11:47
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
11:43
Sıcak hava dalgası Avrupa’yı fena vurdu Bir haftada 10 binden fazla kişi öldü
Sıcak hava dalgası Avrupa'yı fena vurdu! Bir haftada 10 binden fazla kişi öldü
10:47
Haluk Levent’in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor
Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor
10:31
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
10:13
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 12:27:16. #7.13#
SON DAKİKA: Siirt'te Başarılı Şah Damarı Ameliyatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.