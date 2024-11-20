Siirt'te Bera Odyoloji Bölümü Açıldı

Sağlık

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bera odyoloji bölümü açıldı

SİİRT - Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, işitme testleri için önemli bir adım atılarak bera odyoloji bölümü hizmete sunuldu.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, işitme kaybının erken tanı ve tedavisi için bera odyoloji bölümünü hizmete açarak daha nitelikli sağlık hizmeti sunmaya başladı. Yeni odyometri cihazları ve ileri teknolojiye sahip ABR (Bera) cihazı sayesinde, artık şehir merkezinden sevk edilmeden tanı ve tedavi imkanı yakalandığı belirtildi. Hastanenin Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mehmet Kaya, hastanenin sağlık hizmetleriyle ilgili yenilikleri paylaşarak, hastanede daha önce yalnızca bir işitme odası ve bir odyometri cihazı ile hizmet verilirken, ikinci bir odyometri cihazı ve ikinci bir test odasıyla hizmet kapasitesini artırdıklarını belirtti. Dr. Kaya; "Poliklinikte yoğunluk olduğu için işitme testleri aksıyordu. Hasta daha fazla beklediği için kargaşaya sebep olabiliyordu. Ekim 2024 itibarıyla bünyemize kattığımız son donanımlı yeni bir odyometri cihazıyla bölge halkına hizmet vermeye başladık. Böylece yoğunluktan dolayı aksaklıklar daha da azalmış oldu. Daha sağlıklı hizmet vermiş oluyoruz. Yeni kurduğumuz ABR cihazıyla hastalarımıza şehir dışına yapmış olduğumuz sevkler azalmış oldu. Artık yaşlı veya zihinsel engelli test yapamayacak vatandaşlarımız şehir dışına sevk edilmeyecek. Son teknolojik aletlerle donatılmış odamızda hastalarımıza konforlu bir işitme testi sağlayacağız" dedi.