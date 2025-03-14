SMA Tarama Laboratuvarı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

SMA Tarama Laboratuvarı Açıldı

Çukurova'da açılan SMA tarama laboratuvarı, akraba evliliklerinin etkisini azaltmayı hedefliyor.

14.03.2025 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çukurova ve Doğu Akdeniz'deki akraba evlilikleri, SMA'lı doğumları tetikliyor

Bölge SMA Tarama Laboratuvarı ile SMA'lı doğumların önüne geçilecek

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar:

"Tarama yaygınlaşınca SMA'lı bebek doğma istisnası düşecek"

Uzm. Dr. Serhan Seyrek:

"Burada çıkan SMA'lı sonuçlar Türkiye ortalamasının üstünde"

ADANA - Çukurova ve Doğu Akdeniz bölgesindeki akraba evlilikleri SMA'lı doğumları tetikliyor. Adana'da 'Ulusal Evlilik Öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programı' kapsamında kurulan 'Bölge SMA Tarama Laboratuvarı' ile artık evliliklerde SMA'lı bebek doğumunun önüne geçilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'nın Ulusal Evlilik Öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programı kapsamında SMA hastalığının önlenmesi amacıyla Adana İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı Seyhan Devlet Hastanesi yerleşkesinde Bölge SMA Tarama Laboratuvarı kuruldu. Adana'nın yanı sıra Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin ve Kilis'e de ücretsiz hizmet veren laboratuvarın açılışı 30 Aralık'ta yapıldı ve 1 Şubat'a kadar da 3 bin 88 numune kontrol edildi.

"SMA'lı doğacak bebeklerin doğum öncesi süreçlerini yönetebiliyoruz"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, "SMA hastalığıyla ilgili bakanlığımızın hem tedavisinde hem tanısında hem de rehabilitasyon süreçlerinde ciddi hizmetleri var. Bunlardan birisi ve en sonuncusu Seyhan Devlet Hastanesi'nde açtığımız SMA tanı laboratuvarı. Bu laboratuvara yeni evlenen çiftler, evlenmiş çocuğu olmayan çiftler ya da gebeliğinin 3.ayına ulaşmamış kadınlar başvurabiliyorlar. İlk başta erkeklerden kan alıyoruz ve taşıyıcı gen yoksa taramadan çıkartıyoruz. Sizin SMA ile ilgili probleminiz yok diyoruz. Ancak erkekte SMA taşıyıcılığı varsa bu sefer kadından da kan alıyoruz. Eğer her ikisinde de taşıyıcılık çıkarsa bu çiftlere genetik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Böylelikle SMA'lı doğacak bebeklerin doğum öncesi süreçlerini yönetebiliyoruz" dedi.

"SMA'lı bebek doğma istisnasını düşüreceğiz"

Bölge SMA Tarama Laboratuvarı ve Sağlık Bakanlığı'nın Ulusal Evlilik Öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programı kapsamında yapılan testin yaygınlaşmasıyla bir süre sonra artık SMA'lı bebeklerin dünyaya gelmeyeceğine değinen Uzm. Dr. Nacar, "SMA taşıyıcılığı tespit edilen kişilere biz genetik danışmanlık hizmeti veriyoruz ve daha sonra o çiftleri bakanlığımıza ait merkezlere gönderiyoruz. O merkezlerde de çiftlerin doğacak bebeklerinin SMA geni taşımayan, sağlıklı bebekler olması için çalışmalar yapıyoruz. Bir süre sonra toplumumuzda SMA taramasını yaygınlaştırdığımızda SMA'lı bebek doğma istisnasını düşüreceğiz. Bunu düşürdüğümüz zamanda hem bu bebeklerin bakımıyla hem de tedavisiyle ilgili yaşanan birçok sıkıntılı sürecin önüne geçmiş olacağız. Böylece toplumumuzda SMA'lı bebekler azalacak ve ailelerin daha sağlıklı taşıyıcı veya kalıtsal hastalıkları olmayan bebekleri olacak. Bu tabii ki bizim için büyük bir kazanım olacak" ifadelerini kullandı.

"Sonuçları 3 gün içerisinde veriyoruz"

Seyhan Devlet Hastanesi Genel Laboratuvar Sorumlusu Uzm. Dr. Serhan Seyrek ise numuneler laboratuvara geldikten 3 gün sonra sonuçlarının çıktığına vurgu yaparak, "Bu laboratuvarımız Ankara'daki merkez laboratuvarın ardından Türkiye'de açılan ilk laboratuvardır. Biz bu laboratuvarda 6 ilin taramasını yapıyoruz. Mersin'den Kilis'e kadar olan 6 ilimizin taramasını yapıyoruz. Daha hızlı sonuç vermeye çalışıyoruz. 1 ayda 3 bin 88 numune çalıştık. Şüpheli olan numuneler Aile Sağlığı Merkezleri'ne bildirilerek geri dönüş alıyoruz. Sonuçları 3 gün içerisinde veriyoruz. Daha önce 81 ilin numunesi Ankara merkez laboratuvarına gidip sonuç süreleri daha uzunken biz bunu 3 güne kadar indirmiş bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

"Bu bölgede evlenecek çiftler bu testi yaptırmalı"

Çukurova ve Doğu Akdeniz bölgesinde akraba evliliğinin fazla olduğuna, bu sebeple de SMA'lı çocukların daha fazla dünyaya geldiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Seyrek, "Adana'nın yanı sıra Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin ve Kilis'e hizmet veriyoruz. Bu 6 ilde akraba evliliği fazla. Burada çıkan SMA'lı sonuçlar Türkiye ortalamasının üstünde. Bu bölgede evlenecek çiftler bu testi yaptırmalılar" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Doğu Akdeniz, Çukurova, Evlilik, Eğitim, Sağlık, Bebek, Adana, Son Dakika

Son Dakika Sağlık SMA Tarama Laboratuvarı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatları durdurulamıyor Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar
MİT tek tek tespit etti Casuslar kıskıvrak yakalandı MİT tek tek tespit etti! Casuslar kıskıvrak yakalandı
AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız
Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi Günde 2 ton üretip satıyorlar Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu aradı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu aradı
Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak
Acil iniş yapan yolcu uçağında yangın: 12 kişi yaralandı Acil iniş yapan yolcu uçağında yangın: 12 kişi yaralandı
4 senatörden Trump ve Musk’a soruşturma talebi 4 senatörden Trump ve Musk'a soruşturma talebi
Bankamatik değil dilenci Üzerinden 1 aylık maaş çıktı Bankamatik değil dilenci! Üzerinden 1 aylık maaş çıktı
Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti
Miss Rodeo olarak bilinen fenomen 20 yaşında hayatını kaybetti Miss Rodeo olarak bilinen fenomen 20 yaşında hayatını kaybetti
Rusya, yaptırımları aşmak için Bitcoin ve USDT kullanıyor Rusya, yaptırımları aşmak için Bitcoin ve USDT kullanıyor
Türkiye Basın Federasyonu’ndan siyasi partilere çağrı Türkiye Basın Federasyonu'ndan siyasi partilere çağrı

13:54 Altın fiyatları durdurulamıyor Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
13:53 Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar
13:49 MİT tek tek tespit etti Casuslar kıskıvrak yakalandı MİT tek tek tespit etti! Casuslar kıskıvrak yakalandı
12:45 Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti
21:05 2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar 2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar
20:40 İmzayı attığına pişman oldu Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler İmzayı attığına pişman oldu! Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler
20:32 Trump, Putin’in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil Trump, Putin'in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti
20:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’terör’ mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terör' mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim
19:29 Metroda Kavga: Tekme ve Küfür Metroda Kavga: Tekme ve Küfür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 14:25:25. #7.11#
SON DAKİKA: SMA Tarama Laboratuvarı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.