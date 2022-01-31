Üye Girişi
Son dakika haberleri | Bakan Koca:  Yeri geldiğinde sizi sırtında taşıyanlar, el üstünde tutulmaya değerdir - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Koca:  Yeri geldiğinde sizi sırtında taşıyanlar, el üstünde tutulmaya değerdir

31.01.2022 22:18
Son dakika haberleri | Bakan Koca:  Yeri geldiğinde sizi sırtında taşıyanlar, el üstünde tutulmaya değerdir

Son dakika haberleri: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta 85 yaşındaki Fadime isimli hastayı ambulansa taşıyan sağlık çalışanlarının fotoğrafını paylaşarak "Yeri geldiğinde sizi sırtında taşıyanlar, el üstünde tutulmaya değerdir" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta 85 yaşındaki Fadime isimli hastayı ambulansa taşıyan sağlık çalışanlarının fotoğrafını paylaşarak "Yeri geldiğinde sizi sırtında taşıyanlar, el üstünde tutulmaya değerdir" dedi.

Bakan Koca, Zonguldak'ta zorlu kış şartlarına rağmen  85 yaşındaki Fadime isimli hastayı ambulansa taşıyan sağlık çalışanlarının fotoğrafını paylaştı. Koca, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa "Kış şartları, yaşlılar ve ağır hastalar için sağlık hizmeti almaya engel teşkil etmiyor. Zonguldak'ta, durumu kötüleşen 85 yaşındaki Fadime Hanım, ekiplerimizle temasa geçilmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Yeri geldiğinde sizi sırtında taşıyanlar, el üstünde tutulmaya değerdir" notunu ekledi.


Son dakika haberleri | Bakan Koca:  Yeri geldiğinde sizi sırtında taşıyanlar, el üstünde tutulmaya değerdir
YORUMLAR
500

Fahrettin Koca, Zonguldak, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri | Bakan Koca:  Yeri geldiğinde sizi sırtında taşıyanlar, el üstünde tutulmaya değerdir - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:08 Dün geceden beri haber alınamıyordu! Okul müdürü, evinde ölü bulundu
21:57 Cenaze şirketinin yaptığı reklam ülkede gündem oldu! Yetkililer büyük tepki topladı
21:54 Şampiyonlar Ligi'nden Süper Toto 1. Lig'e! Körfez ekibinin transferi herkesi şaşırttı
21:48 Maske Kimsin Sen yarışmasıyla ilgili şaşırtan iddia! Yayından kaldırılıyor mu?
21:35 Köpeğin işaret ettiği yerdeki toprağı kazan ekipler, karşılaştıkları manzarayla duygusal anlar yaşadı
21:28 Esra Erol, 18 yaşındaki genç kıza tepkisiyle alakalı eleştirilere canlı yayında cevap verdi: Bir dakikalık görüntüyle yargılamayın
21:22 Ünlü sunucu, evine giren hırsızların çaldığı şeyi canlı yayında açıkladı! Stüdyodakiler donup kaldı
21:06 Son Dakika: Galatasaray'da kalenin yeni sahibi Barcelona'dan! Resmen imzayı attı
20:55 Polis, İstiklal Caddesi'nde Kürtçe şarkı söyleyen gençleri engelledi mi? EGM açıklama yaptı
20:32 Galatasaray'da tüm gözler Xavi'ye çevrildi! "Evet" derse bir başka Barçalı daha Aslan forması giyecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 22:24:35. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Bakan Koca:  Yeri geldiğinde sizi sırtında taşıyanlar, el üstünde tutulmaya değerdir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement