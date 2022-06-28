Son dakika haberleri | Boşaltılan Bozkurt Devlet Hastanesi yeniden hizmet vermeye başladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Boşaltılan Bozkurt Devlet Hastanesi yeniden hizmet vermeye başladı

28.06.2022 01:52

Gelen son dakika haberlerine göre Boşaltılan Bozkurt Devlet Hastanesi yeniden hizmet vermeye başladı Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde boşaltılan ilçe devlet hastanesi, yeniden hizmet vermeye başladı.

Boşaltılan Bozkurt Devlet Hastanesi yeniden hizmet vermeye başladı

KASTAMONU - Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde boşaltılan ilçe devlet hastanesi, yeniden hizmet vermeye başladı.

Kastamonu'yu etkisi altına alan yoğun yağış sebebiyle alınan tedbirler çerçevesinde Bozkurt ilçesindeki İlçe Devlet hastanesi sabah saatlerinde tahliye edilmişti. İlçede yağışın etkisini yitirmesinin ardından, Bozkurt Devlet Hastanesi yeniden hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sel baskını ihtimaline karşı rutin hizmetlerine bu sabah tedbiren ara veren Bozkurt Devlet Hastanemiz saat 21.00 itibarıyla hastalarımıza kapılarını açtı" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Kastamonu, Hisarcık, Bozkurt, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri | Boşaltılan Bozkurt Devlet Hastanesi yeniden hizmet vermeye başladı - Son Dakika

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