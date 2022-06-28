Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sel baskını ihtimaline karşı rutin hizmetlerine bu sabah tedbiren ara veren Bozkurt Devlet Hastanemiz saat 21.00 itibarıyla hastalarımıza kapılarını açtı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Sağlık › Son dakika haberleri | Boşaltılan Bozkurt Devlet Hastanesi yeniden hizmet vermeye başladı - Son Dakika

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