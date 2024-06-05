Sağlık

Spor öncesi sağlık kontrolü hayati önem taşıyor

MALATYA - Spor hekimliği uzmanı Dr. Merve Ergüneş, herhangi bir spor branşına yönelmeden mutlaka sağlık taramasının yapılması gerektiğini söyledi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan spor etkinlikleri öncesinde uyarılarda bulunan uzmanlar, herhangi bir spor branşına yönelmeden mutlaka sağlık taramasının yapılması gerektiğini belirtiyor.

Sağlıklı bir yaşam sürmenin temel koşularından birinin bilinçli egzersiz yapmak olduğunu kaydeden Malatya'nın tek Spor hekimliği uzmanı Dr. Merve Ergüneş, deprem bölgelerinde ortaya çıkan olumsuzlukların fiziksel aktiviteleri sınırladığına dikkat çekerek, aktivitelerin yeniden arttırılmasının çok sayıda fiziksel, psikolojik ve sosyal yararı da beraberine getireceğini ifade etti. Ergüneş, Fiziksel aktivitenin obezite, kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı, bazı kanser türleri gibi hastalıklarda önleyici yeri olduğuna ve tedaviye katkı verdiğine değindi.

"Bilinçsiz spor yapmak sağlığı tehdit eden problemleri ortaya çıkarabilir"

Spor aktiviteleri sırasında hava sıcaklığına da dikkat edilmesi gerektiğini vurgu yapan Ergüneş, "Bireylerin bilinçsiz bir şekilde spor yapması özellikle yatkınlığı olanlarda bazı kas iskelet rahatsızlıklarından hayatı tehdit eden ciddi kalp hastalıklarına kadar geniş alanda problemleri ortaya çıkarabilir. Aşırı sıcak havalarda yoğun egzersiz yapılması yine sağlığı tehdit eden ciddi sıvı kayıplarına, sıcak çarpması gibi durumlara neden olabilir. Hava kirliği indeksinin yüksek olduğu günlerde ve ortamlarda astım atağı gibi solunum şikayetlerine neden olabilir. Şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği gibi kronik hastalıkları olan bireylerin kişiye özgü egzersiz reçetelerine uymaları gerekir buna dikkat etmeyerek bilinçsizce yapılan spor aktiviteleri yine ciddi sağlık sorunlarını ortaya çıkarabilir. Sporcuların yeterli sıvı tüketimi, beslenme ve uyku düzenlerine dikkat etmemeleri yaralanma, performans düşüşü, sistemik rahatsızlıklara neden olabilir" ifadelerini kullandı.

"Herhangi bir spor branşına yönelmeden sağlık taraması yapılmalı"

Spor Hekimliğinin her yaştan spor yaralanmasında tanı, tedavi, sportif rehabilitasyon ve spora dönüş sürecini planladığını ve cerrahi bir branş olmadığını cerrahi müdahale gerekliliğinde ise ameliyat öncesi ve sonrası sportif rehabilitasyon ile uğraştıklarını belirten Ergüneş spor yaralanmalarında erken ve doğru müdahalenin önemine de dikkat çekerek, " Spora katılımlar öncesi değerlendirmeler sırasında bireyin geçmiş rahatsızlıkları mevcut rahatsızlığı devamlı kullandığı ilaçlar aile öyküsü daha önceki yaralanmaları sorgulanır, bunların dışında kalp, solunum, kas iskelet sistemi muayenesi gibi sistemik değerlendirmeler yapılır. Tüm bunlar gözetilerek spora katılım öncesinde bireyin genel sağlık durumu ve spora katılımı sınırlandırabilecek risk faktörleri belirlenmeye çalışılır. Dolayısıyla sağlık taraması sağlıklı ve güvenli bir şekilde spora katılım için önemlidir" diye konuştu.