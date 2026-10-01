Şuhut Devlet Hastanesi\'nde Dahiliye Uzmanı Dr. Furkan Koçer hasta kabulüne başladı

Şuhut Devlet Hastanesi'nde Dahiliye Uzmanı Dr. Furkan Koçer hasta kabulüne başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Şuhut Devlet Hastanesi'nde İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Furkan Koçer hasta kabulüne başladı. Yeni uzmanla ilçede dahiliye hizmetlerine erişimin güçlenmesi amaçlanıyor; hastane yönetimi Dr. Koçer'e başarılar diledi.
Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi'nde İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Uzm. Dr. Furkan Koçer göreve başladı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sağlık kadrosunu güçlendirmeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, Dr. Koçer, Şuhut Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı. Şuhut Devlet Hastanesi bünyesinde göreve başlayan Dr. Koçer'in, ilçede sunulan sağlık hizmetlerine katkı sağlaması bekleniyor. Yeni uzman hekimin göreve başlamasıyla birlikte vatandaşların dahiliye alanındaki sağlık hizmetlerine erişimine katkı sunulması amaçlanıyor.
Şuhut Devlet Hastanesi yönetimi, Dr. Koçer'e yeni görevinde başarılar dileyerek ilçeye ve bölge halkına hayırlı olmasını temenni etti.
Kaynak: İHA
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