Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Devlet Hastanesi çalışanlarına yönelik bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tercan Devlet Hastanesi'nde, olası yangınlara karşı hazırlıklı olunması, çalışanların ve hastaların güvenliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen tatbikatta, yangın sırasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak ele alındı.

Tatbikat çerçevesinde yangın halinde tahliye süreçleri, acil müdahale yöntemleri ve personelin uyması gereken adımlar değerlendirildi.

Hastane yönetiminin açıklamasında, güvenli sağlık hizmeti verilmesi amacıyla eğitim ve tatbikat çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi; tatbikata katılan personele teşekkür edildi.