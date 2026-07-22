Tokat'ta 10 KKKA Hastası Tedavi Altında

Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tanısı konulan 10 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, çeşitli ilçelerden KKKA şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuran ve yapılan değerlendirmeler sonucunda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan 10 hasta, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde tedavi görüyor. Hastaların sağlık durumlarının yakından takip edildiği öğrenilirken, tedavi altındaki 10 kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaz aylarında özellikle kırsal alanlarda kene temasına karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatan uzmanlar, vücuda tutunan kenelerin bilinçsiz yöntemlerle çıkarılmaması, en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini ifade ediyor.

Ayrıca ateş, halsizlik, kas ağrısı ve kanama gibi belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına müracaat edilmesi gerektiği vurgulanıyor. - TOKAT