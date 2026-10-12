Torbalı Devlet Hastanesi artroskopik kapalı eklem ameliyatlarına başladı - Son Dakika
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Torbalı Devlet Hastanesi artroskopik kapalı eklem ameliyatlarına başladı

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Torbalı Devlet Hastanesi artroskopik kapalı eklem ameliyatlarına başladı
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Torbalı Devlet Hastanesi'nde yeni nesil kapalı eklem cerrahisi (artroskopi) sistemi hizmete girdi. Diz, omuz ve ayak bileği ameliyatları 4-5 milimetrelik girişlerle yapılmaya başlandı; menisküs, ön çapraz bağ ve kıkırdak hasarları açık kesi olmadan tedavi edilebiliyor.

Torbalı Devlet Hastanesi'nde yeni nesil ileri teknoloji kapalı eklem cerrahisi (artroskopi) sistemi uygulanmaya başladı. Ameliyathanede hizmete alınan modern sistem sayesinde diz, omuz ve ayak bileği ameliyatları artık açık kesilere gerek kalmadan milimetrik deliklerden gerçekleştirilmeye başladı.

Torbalı Devlet Hastanesi'ne kazandırılan yüksek çözünürlüklü kapalı eklem cerrahisi sistemiyle; menisküs yırtıkları, ön çapraz bağ yaralanmaları, kıkırdak hasarları ve omuz eklemi problemleri modern cerrahi standartlarda tedavi edilmeye başladı. Halk arasında 'kapalı eklem ameliyatı' olarak bilinen artroskopi yönteminde, hastaların eklemi geniş kesilerle açılmak yerine yalnızca 4-5 milimetrelik küçük giriş noktalarından operasyon yürütülecek. Yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve cerrahi sistem, eklem içerisindeki en ince detayları hekimlerin ekranına net bir biçimde yansıtılacak. Bu sayede ameliyatlar çevre dokulara zarar vermeden, doğrudan hasarlı noktaya odaklanarak tamamlanacak.

"Önceliğimiz, halkımızın kendi hastanesinde en güvenli hizmeti almasıdır"

Hastanenin teknolojik ve cerrahi imkanlarını her geçen gün geliştirmekten gurur duyduklarını ifade eden Başhekim Opr. Dr. Nagehan Bilir, "Torbalı Devlet Hastanesi olarak temel vizyonumuz, hemşehrilerimizin büyük şehirlere ya da başka hastanelere taşınmak zorunda kalmadan, ihtiyaç duydukları her türlü nitelikli sağlık hizmetine kendi ilçelerinde ulaşabilmeleridir. Ameliyathanemize kazandırdığımız bu ileri teknoloji kapalı eklem cerrahisi sistemiyle hekimlerimize üst düzey cerrahi konfor, hastalarımıza ise steril, güvenli ve hızla iyileşebilecekleri modern bir tedavi ortamı sunuyoruz" dedi.

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği hekimlerinden Op. Dr. Özgür Binbaş ise operasyonların başarısı ve hasta konforu açısından yöntemin önemine değinerek, "Eklem içi yapılar son derece hassastır. Yeni altyapımız sayesinde eklem içindeki hasarlı bağ, kıkırdak ve menisküs dokularını çok yüksek büyütme ve derinlik netliği altında inceliyor ve onarıyoruz. Dokuya saygılı bu yöntem ile hastalarımızın cerrahi sonrası toparlanma süreci belirgin biçimde kısalmakta, eklem hareketlerine ve fizik tedaviye çok daha erken başlayabilmekteler. Halkımıza bu imkanı kendi hastanemizde sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Torbalı Devlet HastanesiTeknolojiSağlıkSon Dakika

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