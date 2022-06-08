İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde yenilenen Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Merkezin açılışında konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, pulmoner rehabilitasyonun hastanelerinde 4 yıldır yapıldığını söyledi.

Bronkoskopi ünite sayısının 7 olduğunu ve bunların hasta başına taşınarak kullanılabildiğini anlatan Kızılay, bir tane de yeni nesil bronkoskopi cihazından aldıklarını belirtti.

Cihazın özellikleriyle ilgili konuşan Kızılay, "Farklı dalga boyunda ışıklar vererek akciğer içindeki dokuların tümör mü yada başka bir doku mu onun ayrımını hocalarımıza gösteriyor. Yeni aldığımız cihaz tümörleri yeni başlangıcında erken tanıma ve tam yerinde parça almak imkanını bize sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kızılay, iki hayırsever ailenin ise Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi'nin fiziki altyapısını oluşturmasına katkı sağladığını belirterek kendilerine teşekkür etti.

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hilal Ermiş ise daha önce dar bir alanda hizmet verdiklerini, yeni cihazların alınmasının ardından hastane içinde daha geniş bir alana taşındıklarını dile getirdi.

Ermiş, "Pulmoner rehabilitasyon merkezlerinin sayısı sınırlı, bizde Doğu ve Güney Doğu'da hizmet veren sayılı merkezlerden olacağız." diye konuştu.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran ile Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur da, merkezin bölgeye hizmet vereceğini anlattı.

Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi.