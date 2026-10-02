Üniversite yöneticilerine bağımlılık eğitimi verildi, ceza değil tedavi vurgulandı - Son Dakika
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Üniversite yöneticilerine bağımlılık eğitimi verildi, ceza değil tedavi vurgulandı

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Üniversite yöneticilerine bağımlılık eğitimi verildi, ceza değil tedavi vurgulandı
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Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde üniversite yöneticilerine 'Kampüste Madde Bağımlılığı Farkındalığı' konulu eğitim düzenlendi. Eğitimde uzmanlar, kullanıcı öğrencilerin cezalandırılmaması, Mediko ile AMATEM/ÇAMATEM birimlerine yönlendirilerek tedaviye çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Üniversite yöneticilerine yönelik düzenlenen "Yönetici Liderlik Eğitim Programı" kapsamında madde kullanımı ve bağımlılığına yönelik farkındalık için "Kampüste Madde Bağımlılığı Farkındalığı" konulu hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimde, gençlerde madde kullanımının erken tespiti, güvenli iletişim dili, etik ve yasal sorumluluklar ile bütüncül tedavi ve izlem süreçleri ele alındı.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki eğitime; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Prof. Dr. Ali Özer ile Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Çelik'in yanı sıra fakültelerin akademik yöneticileri katıldı.

Eğitimin ilk bölümünde söz alan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Çalışkan Demir, ergenlerde ve genç erişkinlerde madde kullanımına dikkat çekti. Demir, üniversitelerde en sık alkol, tütün ve son dönemde elektronik sigara ile nikotin poşetlerinin yaygınlaştığını belirtti. Madde kullanımı veya benzeri riskli bir durumda yaklaşım yöntemini anlatan Demir, "Bizim şüphe duyduğumuz gence yaklaşırken amacımız çocuğu yakalamak veya suçüstü tespit etmek değil, güvenli bir konuşmayı başlatmak olmalıdır. Yargılamayan, merak eden bir dil kullanarak motivasyonel görüşme yapmak gencin size olan güvenini artırır ve kendi durumunu paylaşmasını kolaylaştırır. Konuşulanlar ilk aşamada odada kalacaktır ancak gencin hayatını ve fiziksel sağlığını tehdit eden akut intoksikasyon, intihar veya kendine zarar verme gibi durumlar varsa güvenlik ön plana geçer. Aile her zaman bizim en önemli ortağımızdır. Buradaki temel hedefimiz genci cezalandırmak ya da eğitimden mahrum bırakmak değil, sağlığını ve eğitimini ön plana çıkararak koruyucu bir yaklaşım sergilemektedir" dedi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Madde Bağımlılığı Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Esra Porgalı Zayman ise konunun kurumsal, yasal ve etik boyutlarını değerlendirdi. Zayman, "Kurumsal olarak asıl amacımız öğrencimize karşı cezalandırıcı bir tutum sergilemek değildir. Temel stratejimiz öğrencilerimizi akademide tutmak, sağlıklarını korumak ve kurumsal itibarımızı güvence altına almaktır. Bağımlılık bir irade zayıflığı veya ahlaki bir eksiklik değil, tıbbi olarak tedavi edilmesi gereken kronik bir beyin hastalığıdır. Kullanıcı ve satıcı ayrımını çok net yapmamız gerekir. Satıcılara yönelik idari ve adli süreçler işlerken, kullanıcı olan öğrencilerimizi ceza veya okuldan atılma korkusu yaşatmadan Mediko ve AMATEM/ÇAMATEM birimlerine yönlendirerek tedaviye çekmeli ve akademik yaşamlarını sürdürmelerini sağlamalıyız" şeklinde konuştu.

Turgut Özal Tıp Merkezi AMATEM Sorumlusu Klinik Psikolog İsmail Reyhani ise akademisyenlerin ve danışman hocaların gözlemci rolüne dikkat çekti. Belirtilerin tek bir bulguya dayandırılamayacağını vurgulayan Reyhani, fiziksel, duygusal, davranışsal ve akademik sinyallerin bütüncül olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Madde bağımlılığının toplumsal bir sorun olduğunu ifade eden Reyhani, "Madde bağımlılığı sadece bireysel bir sorun değil, tüm toplumu etkileyen sosyal bir sorundur. Bu eğitimle akademisyenlerimizden veya danışmanlarımızdan birer teşhis uzmanı olmalarını beklemiyoruz. Beklentimiz öğrencilerimizi iyi gözlemlemeleri, dinlemeleri ve koruyucu bir köprü oluşturmalarıdır" diye konuştu.

Katılımcıların sorularının yanıtlanması ve yapılan genel değerlendirmelerin ardından eğitim programı sona erdi.

Kaynak: İHA
Turgut ÖzalEğitimSağlıkSon Dakika

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