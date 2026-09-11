Uşak'ta Vali Kartal başkanlığında sağlık hizmetleri masaya yatırıldı - Son Dakika
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Uşak'ta Vali Kartal başkanlığında sağlık hizmetleri masaya yatırıldı

Uşak\'ta Vali Kartal başkanlığında sağlık hizmetleri masaya yatırıldı
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Uşak Valisi Serdar Kartal başkanlığında sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesine yönelik toplantı düzenlendi. Toplantıda randevu süreçleri, acil servis yoğunluğu, devam eden sağlık yatırımları ile tıbbi cihaz ve ekipman ihtiyaçları görüşüldü.

Uşak Valisi Serdar Kartal başkanlığında sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Uşak'ta sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde erişiminin sağlanmasına yönelik toplantı gerçekleştirildi. Uşak Valisi Serdar Kartal'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Sağlık Müdürü Tarık Acar ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mesut Saka katıldı.

Toplantıda il genelindeki sağlık hizmetlerinin mevcut durumu değerlendirilirken, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin erişiminin sağlanmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Ayrıca randevu süreçleri, acil servislerde yaşanan yoğunluk, devam eden sağlık yatırımları ile tıbbi cihaz ve ekipman ihtiyaçları görüşüldü.

Hastanelerin mevcut durumunun da değerlendirildiği toplantıda, sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine ilişkin konular ele alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Uşak'ta Vali Kartal başkanlığında sağlık hizmetleri masaya yatırıldı - Son Dakika

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