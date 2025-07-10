Yaylalara Çıkacaklara Sağlık Uyarısı - Son Dakika
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Sağlık

Yaylalara Çıkacaklara Sağlık Uyarısı

10.07.2025 11:42
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Başhekim Uysal, yüksek rakımda dikkat edilmesi gerekenleri ve önerileri paylaştı.

Of Devlet Hastanesi Başhekimi Şaban Uysal, yaylalara çıkacak kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Uysal, yaptığı açıklamada, havanın ısınmasıyla birlikte sıcaktan bunalanların serinlemek için yüksek rakımlı yaylalarına yöneldiğini belirterek, özellikle kalp ve solunum rahatsızlığı olanların yüksek rakım konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Deniz seviyesinden yükseğe çıkıldıkça sıcaklığın azaldığını ifade eden Uysal, "Aynı zamanda oksijen miktarı da azalmaktadır. Yükseklikte yaşanan sorunlar aslında bu oksijen azalmasıyla ilgilidir. Çoğu kez 1500 metreye kadar insanlar pek bir sorun yaşamaz. Bu yükseklikten sonra çıkış hızı ve süresi de önemli olmakla beraber sorunlar yaşanabilmektedir." dedi.

Uysal, özellikle yaşlı ve çocukların daha fazla dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Her kişide farklı olmakla beraber özellikle kalp hastaları, gebeler, yaşlılar ve çocuklar 1500 metre üzerinde daha çok sorunlar yaşamaktadır. Bunlar hareketle çabuk yorulma, halsizlik, iştahsızlık, nefes sayısı ve kalp atım sayısında artıştır." diye konuştu.

Yüksek rakımda 3-4 gün kalındığında vücudun ortama uyum sağladığına dikkati çeken Uysal, "Bugünlerde özellikle kalp ve akciğer hastalarının dikkatli olmasını, önce köyde belli bir süre kaldıktan sonra yaylalara çıkmalarını ve ilaçlarını düzenli kullanmalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Yüksek Rakım, Hava Durumu, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaylalara Çıkacaklara Sağlık Uyarısı - Son Dakika

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