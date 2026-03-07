Yeşilay, 158 Bin Kişiye Eğitim Verdi - Son Dakika
Yeşilay, 158 Bin Kişiye Eğitim Verdi

Yeşilay, 158 Bin Kişiye Eğitim Verdi
07.03.2026 12:28
Yeşilay Şanlıurfa Şubesi, son 3 yılda bağımlılıkla mücadele için 158 bin 500 kişiye eğitim sağladı.

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi, son 3 yılda bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 158 bin 500 kişiye eğitim verdi.

Yaklaşık 1300 gönüllüsüyle çocukları, gençleri ve yetişkinleri bağımlılıktan uzak tutabilmek için çalışma yürüten Yeşilay Şanlıurfa Şubesi, çeşitli eğitim programları, seminerler ve farkındalık etkinlikleri düzenliyor.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde son 3 yılda 123 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, 5 bin 500 üniversite öğrencisi ve 30 bin vatandaş olmak üzere 158 bin 500 kişiye, teknoloji, alkol, kumar, madde ve tütün bağımlılıkları konusunda eğitim verildi.

"Daha çok çalışacağız"

Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, AA muhabirine, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında bağımlılıkla mücadele çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Bu yılın "Bağımsızlık Yılı" olarak ilan edildiğini, bu çerçevede çalışmaları ve etkinlik sayılarını artıracaklarını ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"İnşallah önümüzdeki yıllarda daha fazla insana yetişeceğiz. Bağımsızlık Yılı çerçevesinde sahada olacağız. Esnafımıza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, cami cemaatine, cezaevindeki vatandaşlarımıza yani tüm insanlarımıza inşallah bağımlılığı anlatmaya çalışacağız."

Son 3 yılda yaklaşık 400 okulda eğitim verdik, bundan sonraki süreçte bu sayıyı ikiye katlamayı düşünüyoruz. Hedefimiz, 800 okulda eğitimler vermek. Sadece şubat ayında 57 etkinlik yapmışız. Yani bu yeterli mi? Yetmez. Daha çok çalışacağız. Daha çok enerjimizi harcayacağız. Ama bunlar tek Yeşilay ile olmuyor. Toplumsal birliktelikle, toplumsal uyumla, toplumsal mücadeleyle anlam buluyor. Tüm Urfa halkını Yeşilay gönüllülük hareketine dahil olmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA

Aziz Çiftçi, Şanlıurfa, Sağlık, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
