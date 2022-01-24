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Yol kardan kapandı, hasta kadının imdadına ekipler yetişti - Son Dakika

Yol kardan kapandı, hasta kadının imdadına ekipler yetişti

24.01.2022 20:16

- Yol kardan kapandı, hasta kadının imdadına ekipler yetişti Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde kar yağışı nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.

- Yol kardan kapandı, hasta kadının imdadına ekipler yetişti

OSMANİYE - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde kar yağışı nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Köyde rahatsızlanan 74 yaşındaki kadın, jandarma ve özel idare ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı birçok yayla ve köy yolunun kapanmasına neden oldu. Bahçe ilçesine bağlı Arıcaklı köyü de yoğun kar yağışından nasibini aldı. Köyde ikamet eden 74 yaşındaki Fatma Coşkun, kronik kalp ve şeker hasatlığı nedeniyle rahatsızlandı. Kapanan karlı yollardan dolayı kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyen yaşlı kadın çareyi jandarmadan yardım istemekte buldu. İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasıyla Bahçe İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli ekipler yaşlı kadına ulaşıldı.

Bahçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Yol kardan kapandı, hasta kadının imdadına ekipler yetişti
Yol kardan kapandı, hasta kadının imdadına ekipler yetişti
Yol kardan kapandı, hasta kadının imdadına ekipler yetişti

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Osmaniye, Hisarcık, Bahçe, kar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Yol kardan kapandı, hasta kadının imdadına ekipler yetişti - Son Dakika
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