Yutma Bozuklukları Polikliniği Açıldı - Son Dakika
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Sağlık

Yutma Bozuklukları Polikliniği Açıldı

Yutma Bozuklukları Polikliniği Açıldı

Samsun Üniversitesi'nde yutma bozuklukları için multidisipliner poliklinik hizmet vermeye başladı.

19.02.2025 14:18
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Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet verecek Yutma Bozuklukları Polikliniğinin açılışı gerçekleştirildi.

Samsun Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, modern tanı ve tedavi yöntemlerinin kullanılacağı poliklinikte, hastalara multidisipliner yaklaşımla hizmet verilecek.

Poliklinikte, kulak burun boğaz uzmanı, nörolog, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen ve genel cerrahi uzmanından oluşan ekip görev yapacak.

Yutma bozukluklarına yönelik tedavi sürecinde uzman hekim kadrosu tarafından detaylı değerlendirme yapılarak, her hastaya özel tedavi planı oluşturulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğukan Özdemir, özellikle inme, kanser hastaları ile çeşitli nörolojik rahatsızlıkları bulunanlar için yutma bozukluğunun tedavisinin son derece önemli olduğuna işaret etti.

Hastaların genellikle geç tanı aldığını, bu nedenle tedavilerinin geciktiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Polikliniğimizde bu süreç çok daha hızlı işlemekte, tanı ve tedavi erken aşamada başlamaktadır. Hasta geldiğinde kulak burun boğaz uzmanlarımızdan Dr. Ayşe Çeçen ve Dr. Esra Yılmaz endoskopi yaparken, uzman dil ve konuşma terapisti Aslı Aybüke Erensoy beslenmesini düzenliyor. Dr. Hasan Doğan nörolojik muayeneleri gerçekleştirirken, sonrasında diyetisyen Nursevin Ünal Bekar ile hastanın diyet planını oluşturuyoruz. Bu multidisipliner ve eş zamanlı yaklaşım, iş gücü ve zaman kaybını önemli ölçüde azaltmakta ve hastalarımıza daha hızlı ve etkili iyileşme süreci sunmaktadır."

Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Doğan ise yutma sürecinin sağlıklı gerçekleşebilmesi için sinir ve kas işlevlerinin düzgün çalışması gerektiğini vurgulayarak, "Alzheimer, Parkinson, MS ve inme gibi nörolojik hastalıklarda yutma bozuklukları sık görülmektedir. İnme geçiren hastaların yaklaşık yüzde 50'sinde erken dönemde yutma güçlüğü ortaya çıkmakta, yüzde 3'ünde ise bu kalıcı olabilmektedir." bilgisini verdi.

Poliklinikte multidisipliner değerlendirme yapılarak hastalara aynı gün hem tanı konulduğunu hem de tedavi süreçlerinin başlatıldığını bildiren Doğan, "Hasta ağızdan beslenemeyecekse tüplü beslenme ürünlerini tercih ediyor, gerektiğinde tüplü beslenmeye geçiyoruz. Bölgemizde böyle bir eksiklik olduğunu düşündüğümüz için poliklinik açarak hastalarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılış törenine, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ümit Çallı da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Yutma Bozuklukları Polikliniği Açıldı - Son Dakika

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