Z Kuşağı Mesajlaşmayı Tercih Ediyor

Sağlık

Z kuşağı, hızlı ve pratik iletişim için mesajlaşmayı tercih ediyor

SİVAS - Uzman Klinik Psikolog Kerime Begüm Özkaya, Z kuşağının pratik olduğu gerekçesiyle artık telefonla konuşmak yerine mesajlaşmayı tercih ettiğini söyledi.

Değişen kuşaklar beraberinde getirdiği yeniliklere bir yenisini daha ekledi. Dijital iletişimin artmasıyla gençler sosyal ilişkilerindeki dinamikleri yeniden şekillendiriyor. Z kuşağı için yapılan araştırmada her 4 gençten 1 tanesinin telefonla konuşmak yerine mesajlaşmayı tercih ettiği ortaya çıktı. Z kuşağının kendilerini çok özgür hissettiğini söyleyen Sivas Medicana Hastanesinde görevli Uzman Klinik Psikolog Kerime Begüm Özkaya, "Telefonu istersem açarım istemezsem açmam mantığıyla hareket ediyorlar. Hızlı ve anlık geri dönüşlerin mümkün olduğu mesajlaşma uygulamalarını daha pratik bularak artık telefon konuşmasından kaçınıyorlar. Aslında ben bunu fast food tüketimine benzetiyorum. Çünkü hızlı ve pratik fakat bununla birlikte dikkat dağınıklığı yaşıyorlar" şeklinde konuştu.

"Telefonu istersem açarım istemezsem açmam"

Z kuşağının en büyük özelliği kendilerini çok özgür hissetmeleri vurgusunu yapan Özkaya, " X,Y ve Z olarak bilinen kuşaklar var. İçinde bulunduğumuz Z kuşağının teknolojiye bağlılıkları, ekran süresinin uzunluğu hep karşımıza çıkıyor. Bundan kaynaklı dikkat ve odaklanma problemleri yaşıyorlar. Ellerinde sürekli bulunan teknolojik aletlere maruz kalma durumları var. Z kuşağının en büyük özelliği şu ki kendilerini çok özgür hissediyorlar. Telefonu istersem açarım istemezsem açmam mantığıyla hareket ediyorlar. Kendilerini özellikle aile ortamında çok özel hissetme ihtiyacı duyuyorlar. Ben özelim bu nedenle de ister açar ister açmam mantığıyla hareket ediyorlar. Tabi bununla birlikte Z kuşağının bir diğer özelliği çok pratik olmak. Uzun uzun telefonla konuşmak çok zor geliyor bunu yerine mesajlaşmayı tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Mesajlaşmak istiyorlar"

Yapılar araştırmada her 4 gençten 1 tanesinin telefonla konuşmak yerine mesajlaşmayı tercih ettiğini söyleyen Özkaya, "İçinde bulundukları dönem ve pratiklik ihtiyacı buna en büyük etken ama bu bir tercih meselesi çünkü telefonla bir kişiyle konuşmak yerine mesajlaşarak ve sesli not kullanarak birden fazla kişiyle iletişimde olmayı tercih ediyorlar. Ailelerden gelen telefonların beklenmedik bir haber veya sorgulama olmasından kaçınıyorlar ve bunun yerine mesajlaşmayı istiyorlar. Bu durumların hepsi gençlerin duygusal stresle baş etme yönetimi olarak düşünülebilir. Tabi bununla birlikte 35 - 54 yaş aralığı ise telefonla konuşmayı oldukça seviyorlar" dedi.