Arefe Günü Borsa Açık Mı? Borsa İstanbul Çalışma Saatleri

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Borsa çalışma saatleri gündemde yer alıyor. Kurban Bayramı ve arefe günü Borsa İstanbul'un açık olup olmadığı, saat kaça kadar işlem yapıldığı merak ediliyor. AREGE GÜNÜ BORSA AÇIK MI? Borsa arefe günü kaçta kapanıyor? İşte, Borsa İstanbul'un çalışma saatlerine dair detaylar...

AREGE GÜNÜ BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, resmi tatillerde genellikle kapalıdır. Arefe günü ise yarım gün açık olup, sabah saatlerinden itibaren işlem yapılabilir. Arefe günü borsa saat 13:00'e kadar işlem yapılabilmektedir.

Borsa İstanbul, Kurban Bayramı süresince kapalı olacak. Borsa İstanbul işlemleri, tatilin ardından 20 Haziran Perşembe günü tekrar başlayacak.