Arefe Günü Borsa Açık Mı? Borsa İstanbul Çalışma Saatleri - Son Dakika
Üye Girişi
Soğuk Haber

Arefe Günü Borsa Açık Mı? Borsa İstanbul Çalışma Saatleri

Kurban Bayramı ve arefe günü Borsa İstanbul'un açık olup olmadığı, saat kaça kadar işlem yapıldığı merak ediliyor. Borsa İstanbul, resmi tatillerde genellikle kapalıdır. Arefe günü ise yarım gün açık olup, sabah saatlerinden itibaren işlem yapılabilir. Arefe günü borsa saat 13:00'e kadar işlem yapılabilmektedir. Borsa İstanbul, Kurban Bayramı süresince kapalı olacak. Borsa İstanbul işlemleri, tatilin ardından 20 Haziran Perşembe günü tekrar başlayacak.

15.06.2024 07:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa çalışma saatleri gündemde yer alıyor. Kurban Bayramı ve arefe günü Borsa İstanbul'un açık olup olmadığı, saat kaça kadar işlem yapıldığı merak ediliyor. AREGE GÜNÜ BORSA AÇIK MI? Borsa arefe günü kaçta kapanıyor? İşte, Borsa İstanbul'un çalışma saatlerine dair detaylar...

AREGE GÜNÜ BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, resmi tatillerde genellikle kapalıdır. Arefe günü ise yarım gün açık olup, sabah saatlerinden itibaren işlem yapılabilir. Arefe günü borsa saat 13:00'e kadar işlem yapılabilmektedir.

Arefe Günü Borsa Açık Mı? Borsa İstanbul Çalışma Saatleri

Borsa İstanbul, Kurban Bayramı süresince kapalı olacak. Borsa İstanbul işlemleri, tatilin ardından 20 Haziran Perşembe günü tekrar başlayacak.

Kurban Bayramı, Borsa İstanbul, Arefe günü, Soğuk Haber, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Arefe Günü Borsa Açık Mı? Borsa İstanbul Çalışma Saatleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:31 Yola çıkacaklar dikkat İstanbul’dan çıkışlar durma noktasına geldi Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'dan çıkışlar durma noktasına geldi
22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:41 Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı
22:31 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ’Allah bana yeter’den daha güzel cümle var mı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
07:59 Dilan Polat’ın tahliye edilen kardeşi Can Doğu, ilk kez görüntülendi Dilan Polat'ın tahliye edilen kardeşi Can Doğu, ilk kez görüntülendi
00:04 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı
23:53 İstanbul’a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz İstanbul'a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz
23:50 EURO 2024 şahane başladı Almanya, İskoçya’yı rahat yendi EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi
23:24 EURO 2024’te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 08:45:38. #1.12#
SON DAKİKA: Arefe Günü Borsa Açık Mı? Borsa İstanbul Çalışma Saatleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement