1. Lig'de SMS Grup Sarıyer, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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1. Lig'de SMS Grup Sarıyer, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde Eminevim Ümraniyespor, SMS Grup Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. Oğuz Yıldırım 23. dakikada ev sahibini öne geçirirken Efecan Karaca 73. dakikada Sarıyer'in beraberlik golünü kaydetti. Bu sonuçla Ümraniyespor 7, Sarıyer 15 puana ulaştı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mücahid Adem Çelebi, Onur Gülter

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik (Dk. 61 Ale Yaşar), Serkan Göksu (Dk. 78 Koita), Berat Yılmaz (Dk. 46 Atalay Babacan), Djokanovic, Blanco (Dk. 78 Kerem Şen), Hostikka, Soukou

SMS Grup Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Işık Kaan Arslan (Dk. 46 Erdi Dikmen), Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Silva, Tunahan Ergül (Dk. 78 Attamah), Barış Alıcı (Dk. 61 Doğancan Davas), Furkan Gedik (Dk. 61 Eren Karadağ), Efecan Karaca, Batuhan Kör (Dk. 61 Thiam)

Goller: Dk. 23 Oğuz Yıldırım (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 73 Efecan Karaca (SMS Grup Sarıyer)

Sarı kartlar: Dk. 17 Glumac (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 79 Erdi Dikmen (SMS Grup Sarıyer)

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasındaki Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer müsabakası 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 7'ye yükseltirken SMS Grup Sarıyer ise 15 puana çıktı.

Kaynak: AA
Efecan KaracaTrendyolSarıyerFutbolSporSMSSon Dakika

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