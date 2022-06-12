1. Van Denizi Yarı Maratonu başladı - Son Dakika
Üye Girişi

1. Van Denizi Yarı Maratonu başladı

12.06.2022 12:00
1. Van Denizi Yarı Maratonu başladı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 10 ülkeden 1353 sporcunun katılımıyla 1. Van Denizi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 10 ülkeden 1353 sporcunun katılımıyla 1. Van Denizi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu başladı.

İlki gerçekleştirilen 1. Van Denizi Yarı Maratonu 21 kilometre, ve halk koşusu 10 kilometre, Van'ın en güzel tarihsel mekanlarını kapsayacak şekilde bu gün saat 09: 00'da Eski Emniyet Kavşağından start aldı. Yarışmaya Türkiye başta olmak üzere 10 ülkeden 1353 sporcu kayıt yaptırdı. Yarışmada tüm yaş kategorilerinde 128 dereceye toplamda 100 bin TL ödül verilecek. Yarışmanın sonuç ilanı ve ödül töreni ise aynı bu gün saat 13: 00'da Atatürk Kültür Parkında yapılacak. - VAN

1. Van Denizi Yarı Maratonu başladı
1. Van Denizi Yarı Maratonu başladı

YORUMLAR
500
'1. Van Denizi Yarı Maratonu' başlıyor '1. Van Denizi Yarı Maratonu' başlıyor Denizden balık fışkırdı, balıkçılar büyük şaşkınlık yaşadı: 1 ton istavrit yakaladılar Denizden balık fışkırdı, balıkçılar büyük şaşkınlık yaşadı: 1 ton istavrit yakaladılar
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1. Van Denizi Yarı Maratonu başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 12:03:46. #1.13#
SON DAKİKA: 1. Van Denizi Yarı Maratonu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement