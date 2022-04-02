10. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı - Son Dakika
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10. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı

02.04.2022 19:55
10. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 10. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 10. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) başladı.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) faaliyet programında yer alan, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası mevkisinden denize açılan sporcular, ilk gün yarışlarında, Bodrum açıklarında kurulan parkurda mücadele etti.

Sporcular, 4 grupta 3'er yarıştan toplam 12 yarış yaptı.

Toplam 20 ülkeden 312 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyon, 6 Nisan'da ödül töreniyle sona erecek.

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Türkiye, Yelken, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 10. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı - Son Dakika


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