10. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları ödül töreniyle sona erdi - Son Dakika
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10. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları ödül töreniyle sona erdi

06.04.2022 22:33
10. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları ödül töreniyle sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 10. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR), ödül töreniyle sona erdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 10. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR), ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) faaliyet programında yer alan, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona, 20 ülkeden 312 sporcu katıldı.

Organizasyonda, Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası mevkisinden denize açılan sporcular, Bodrum açıklarında kurulan parkurda mücadele etti.

Dereceye girenler, Kumbahçe Meydanı'nda düzenlenen törenle kupalarını aldı.

İlk 10'a girenlerin kürsüye çıktığı optimist genel sıralamada, Tayland'ın Royal Varuna Yat Kulübünden Weka Bhanubandh birinci, Ukrayna Optimist Yelken Takımından Sviatoslav Madonich ikinci, Malta Milli Takımından Timmy Vassallo üçüncü oldu.

Optimist junior genel sıralamada İstanbul Yelken Kulübünden Mehmet Erkut Budak, junior kızlarda Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünden Melis Bolat, senior kızlarda Türk Milli Takımı'ndan Medine Havva Tatlıcan'ın birinci olduğu yarışlarda, ülke kupasının sahibi Litvanya'dan Erik Scheidt oldu.

Yunan Milli Takımı'nın salma hediye ettiği Ukraynalı yelkenciler, ödül töreninde üzerinde "savaşa hayır" yazılı ülke bayrakları ile kürsüye çıktı.

Sporculara ödüllerini Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Utku Meral, TYF Teknik Kurul Başkanı Şenkar Öztüzün, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya ve Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk verdi.

Ödül töreninde ayrıca yapılan çekilişle, sporculara yelken sporunda kullanabilecekleri çeşitli hediyeler verildi.

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Togo Cumhuriyeti, Yelken, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 10. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları ödül töreniyle sona erdi - Son Dakika


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