14. Geleneksel Ümraniye Spor Oyunları'nda ödüller sahiplerini buldu

Ümraniye Belediyesi 14. Geleneksel Ümraniye Spor Oyunları'nın kapanış ve ödül töreni, Hekimbaşı Spor Tesisleri'nde gerçekleşti. Yeteneklerini sergileyip başarı elde eden genç sporcular, ödüllerini Başkan İsmet Yıldırım'ın elinden aldı.

Ümraniye Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ümraniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 14. Geleneksel Ümraniye Spor Oyunları kapanış ve ödül töreni, Hekimbaşı Spor Tesisleri'nde gerçekleşti. Programa; Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar ve birçok sporcu katıldı. 14. Geleneksel Spor Oyunları'na, Ümraniye'deki resmi ve özel ilkokul, ortaokul, lise ve dengi 130'a yakın okuldan, 15 bine yakın öğrenci katıldı. 13 ayrı branşta Futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, judo, güreş, taekwondo, karate, atletizm, hentbol, badminton, yüzme ve futsal dallarında yapılan müsabakalar; kız ve erkeklerin yer aldığı minik, küçük, yıldız ve genç kategorilerinden oluştu. Yeteneklerini sergileyip başarı elde eden genç sporcular, ödüllerini Başkan İsmet Yıldırım ve protokolün elinden aldı.

"Ümraniyemizi her alanda olduğu gibi spor alanında da zirveye taşımakta kararlıyız"

Programda gençlere seslenen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bugün Ümraniyespor'umuzun şampiyon olduğu kupayı kaldırdığı bu sahamızda sizlerle birlikte olmak ayrı bir gurur meselesi. Ümraniyemizi her alanda olduğu gibi spor alanında da zirveye taşımakta kararlıyız. Gençler, Ümraniyespor'umuzun bu başarısı inanıyorum ki nice yeni başarıların da habercisi olacaktır. Buradaki gençlerimiz, tam 13 farklı branşta spor faaliyetlerimize katılarak ödül almaya hak kazanmışlardır. Farklı düzeylerdeki okulların toplamda 15 bine yakın gencimiz oyunlara katılarak yeteneklerini sergilediler. Ümraniye Belediyesi olarak gençlerimizi spora teşvik etmek için her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz inşallah. Değerli kardeşlerim, sevgili öğrenciler, 730 binden fazla nüfusumuzla İstanbul'umuzun en kalabalık ilçelerinden birisiyiz. Bu aynı zamanda en fazla genç nüfusa sahip ilçelerden biri olduğu anlamına da gelmektedir. Bu ilçemizde sizlerin nüfusu 120 bin, bizim işimiz bu gençleri keşfederek spora kazandırmaktır. İnanıyorum ki bu kadar değerli gençlerimizin arasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Bayrağımızı göndere çekecek nice yetenekler çıkacaktır" dedi.

"Kupayı kazandığımız için mutluyum"

Mehmet Akif İlkokulu olarak kupayı kazanan minik futsal öğrencilerinden Zehra Akbaba, "Kupayı kazandığımız için mutluyum. Arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Öğretmenlerime bizi çalıştırdıkları için teşekkür ediyorum ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarla çok çalıştık karşılığını aldık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL