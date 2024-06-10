1461 Trabzon FK, Zafer Turan ile anlaştı - Son Dakika
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1461 Trabzon FK, Zafer Turan ile anlaştı

1461 Trabzon FK, Zafer Turan ile anlaştı

TFF 2. Lig ekibi 1461 Trabzon FK, teknik direktör Zafer Turan ile bir senelik sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı yardımcısı Cengiz Tosun, yeni sezonda grubu lider tamamlayarak üst lige çıkmayı hedeflediklerini belirtti. Turan ise doğru planlama ile hedefe ulaşabileceklerine inandığını söyledi.

10.06.2024 15:59
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TFF 2. Lig ekibi 1461 Trabzon FK, teknik direktör Zafer Turan ile anlaştı.

1461 Trabzon FK Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Zafer Turan ile bir senelik sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan kulüp başkanı yardımcısı Cengiz Tosun, TFF 2. Lig'de ilk kez play-off finaline kaldıklarını belirterek, gelecek sezon grubu lider tamamlayarak üst lige direkt çıkmak istediklerini söyledi.

Yeni sezona Zafer Turan ile başlayacaklarını ifade eden Tosun, "Yeni hocamızın Trabzon geni taşıyan bir hoca olmasını istedik. Zafer Bey'in de referansları çok güçlü, onunla beraber yolumuza devam edeceğiz. İnşallah da bu sene birinci lige direkt grup lideri olarak çıkacağız. İnşallah sezon sonunda istediğimiz sonuca ulaşacağız. Buna inanıyoruz." dedi.

Teknik direktör Zafer Turan ise anlaşmanın herkes için hayırlı olmasını temenni ederek, şunları kaydetti:

"Ben de buradan ilk önce Sayın Celil başkanımıza, teşekkür ediyorum. Beni bu kulübe dahil ettiler, çalışma ortamı sağladılar. Bu doğrultuda da göreve bugün itibarıyla başlıyoruz. Yönetim kurulumuzla da burada tanıştık. Bence zaman içerisinde birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Zaman hepimizi birbirine daha da yakınlaştıracak, daha da birbirimizi tanımamızı sağlayacak."

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın da referans olduğunu belirten Tosun, şöyle devam etti:

"Futbolculuk dönemimin son dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da geçti. Ondan sonraki süreçte de orada yardımcı antrenörlük, altyapı sorumluluğu. En son 8 senede Abdullah Avcı'yla beraber çalışmıştım 2012'ye kadar. Abdullah hocayla biz devamlı görüşüyoruz zaten. En son buraya gelmemde de sağ olsun, kendisi de vesile oldu. Başkanımızla görüştü. Onun da bir vesilesi var buraya gelmemizde. Trabzonspor'dan buradaki oyuncular var. Biraz daha fazla iletişim halinde olacağız."

Turan, doğru planlama ile hedefledikleri noktaya ulaşabileceklerinin altını çizerek, "Bence iki ortak heyecan birleşti. Bu zamana kadar olanlar geride kaldı diye düşünüyorum. Yani geçen sene final oynandı. Beş seneden beri bir hedef var. Hedefe adım adım yaklaştı da en son bu sene bir finale kadar gelindi ama olmadı. Hepsini geride bırakıp bundan sonraki süreçte her şeyi daha doğru planlamayla daha doğru şekilde gideceğini düşünüyorum. Ben o heyecanı yaşıyorum. Burada zaten o heyecan var. Doğru bir planlamayla da hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 1461 Trabzon FK, Zafer Turan ile anlaştı - Son Dakika

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