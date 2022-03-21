17 Yaş Altı Serbest Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası Sivas'ta başladı - Son Dakika
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17 Yaş Altı Serbest Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası Sivas'ta başladı

21.03.2022 19:58
17 Yaş Altı Serbest Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası Sivas'ta başladı

Türkiye Güreş Federasyonunun faaliyet programında yer alan 17 Yaş Altı Serbest Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası Sivas'ta başladı.

Türkiye Güreş Federasyonunun faaliyet programında yer alan 17 Yaş Altı Serbest Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası Sivas'ta başladı.

Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılışında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, şampiyonanın Sivas'ta yapılmasına katkı sunanlara teşekkür etti.

Ata sporu olan güreşin Sivas'ta her zaman çok farklı bir yeri ve özel bir anlamı olduğunu söyleyen Ayhan, "Yetiştirdiği sporcular ile ülkemizin güreş tarihinde çok önemli bir yeri olan Sivas'ta böyle güzel bir organizasyonun olması çok anlamlı, çok manalı." dedi.

Sivas'ın son yıllarda tesis anlamında, ulusal ve uluslararası müsabakalar anlamında çok ciddi bir ivme kazandığını vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Güreş deyince Ahmet Ayık, Hamza Yerlikaya, Taha Akgül, Sebahattin Öztürk akla gelir. Bu gibi efsanelerin yetişmesinde bu şehir güreş başta olmak üzere tüm branşlarda çok ciddi manada bir ivme kazandı. Sivas spor dostu, genç dostu bir şehir olma yolunda emin adımlarla yürümektedir. Sporcu altyapısı ve organizasyon kabiliyetiyle Sivas ulusal ve uluslararası ölçekte de birçok müsabakaya ev sahipliği yaptı. Şimdi burada inşallah geleceğin Taha Akgül'lerini izleriz. Bu organizasyonun tüm sporcular için başarılı olmasını ve Sivas'tan mutlu ayrılmalarını temenni ediyorum. Ata sporumuz olan güreşi desteklemeye ve sporun yanında olmaya devam edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyor ve tüm sporculara başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından farklı kategorilerde yarışmalar başladı. Ayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, ilk yarışlarda dereceye giren güreşçilere madalyalarını takdim etti.

Türkiye Güreş Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan, 55 ilden 174 kulübün yaklaşık bin sporcusunun katıldığı şampiyona 23 Mart'ta sona erecek.

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Taha Akgül, Türkiye, Güreş, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 17 Yaş Altı Serbest Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası Sivas'ta başladı - Son Dakika


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