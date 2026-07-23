17 Yaş Altı Voleybol Takımı Karadağ'ı Yendi

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Karadağ'ı 3-2 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Kosova'da düzenlenen organizasyonun grup etabındaki üçüncü karşılaşmasında Karadağ'ı 25-22, 23-25, 15-25, 25-22 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup etti.

Şampiyonada ikinci maçında ev sahibi Kosova'yı da 3-0 yenen milli takım, organizasyonda 3'te 3 yapmayı başardı.

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, dördüncü maçında yarın TSİ 15.00'te Bulgaristan ile karşılaşacak.