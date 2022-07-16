18. Dünya Atletizm Şampiyonası - Son Dakika
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18. Dünya Atletizm Şampiyonası

16.07.2022 23:27
18. Dünya Atletizm Şampiyonası

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Etiyopyalı Letesenbet Gidey, kadınlar 10 bin metrede altın madalya kazandı.

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Etiyopyalı Letesenbet Gidey, kadınlar 10 bin metrede altın madalya kazandı.

ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonada kadınlar 10 bin metre yarışı yapıldı.

Gidey, 30 dakika 09.94 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda gümüş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Gidey, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Yarışta Kenyalı Hellen Obiri gümüş, aynı ülkeden Margaret Chelimo Kipkemboi ise bronz madalya aldı.

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Kaynak: AA

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