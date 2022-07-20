18. Dünya Atletizm Şampiyonası - Son Dakika
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18. Dünya Atletizm Şampiyonası

20.07.2022 10:54
18. Dünya Atletizm Şampiyonası

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 4 disiplinde madalyalar sahiplerini buldu.

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 4 disiplinde madalyalar sahiplerini buldu.

ABD'nin Oregon eyaletinin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonanın 5. gününde yüksek atlama, disk atma, 400 metre engelli ve 1500 metrede madalya mücadeleleri yaşandı.

Kadınlar yüksek atlamada Avustralyalı Eleanor Patterson, Ukraynalı Yaroslava Mahuchikh ile girdiği şampiyonluk yarışını kazandı. 2,02 metreyi ilk hakkında geçen Patterson, aynı yüksekliği ikinci hakkında aşabilen Mahuchikh'in önünde altın madalyaya uzandı.

Sloven Kristjan Ceh, 71,13 metrelik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak erkekler disk atmada altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 400 metre engellide birinciliği, 46.29 saniyelik zamanıyla şampiyona rekoru kıran Brezilyalı Alison Dos Santos elde etti.

Erkekler 1500 metre finalini ise 3 dakika 29.23 saniyeyle sezonun en iyi süresine imza atan Büyük Britanyalı Jake Wightman kazandı.

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18. Dünya Atletizm Şampiyonası 18. Dünya Atletizm Şampiyonası 18. Dünya Atletizm Şampiyonası 18. Dünya Atletizm Şampiyonası
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Oregon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18. Dünya Atletizm Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: 18. Dünya Atletizm Şampiyonası - Son Dakika
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