18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası - Son Dakika
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18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası

06.07.2022 20:31
18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası

İsrail'de düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Edanur Tulum, kadınlar 400 metrede bronz madalya kazandı.

İsrail'de düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Edanur Tulum, kadınlar 400 metrede bronz madalya kazandı.

Batı Kudüs'te yer alan Givat Ram Atletizm Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde kadınlar 400 metre finali yapıldı.

Edanur Tulum, 53.96'lık derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu. Edanur, 54.19 ile elinde bulundurduğu 18 yaş altı Türkiye rekorunu da 53.96'ya indirmeyi başardı.

Yarışmada Büyük Britanyalı Charlotte Henrich 53.54'lük süresiyle altın, Çek sporcu Lurdes Gloria Manuel ise 53.61 ile gümüş madalya elde etti.

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Kaynak: AA

Atletizm, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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