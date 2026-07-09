18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki üçüncü maçında Polonya'ya 3-1 yenildi.
İtalya'nın Porto San Giorgio kasabasında oynanan karşılaşmayı 25-18, 17-25, 25-17 ve 25-15 setlerle kaybeden ay-yıldızlılar, gruptaki 3. mağlubiyetini yaşadı.
Milli takım, turnuvadaki 4. maçında 11 Temmuz Cumartesi TSİ 18.30'da İzlanda ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › 18 Yaş Altı Voleybol Takımı Polonya'ya Yenildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?