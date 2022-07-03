19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
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19. Akdeniz Oyunları

03.07.2022 00:23
19. Akdeniz Oyunları

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 3x3 erkek ve kadın milli basketbol takımları yarı finale yükseldi.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 3x3 erkek ve kadın milli basketbol takımları yarı finale yükseldi.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunların 3x3 basketbol müsabakaları yapıldı.

Place Sidi M'Hamed Salonu'nda Porkekiz ile karşılaşan 3x3 Erkek Milli Takımı, rakiplerini 18-14 yenerek yarı finale yükseldi.

Erkek Milli Takımı'nın rakibi oynanacak maçların ardından belli olacak.

Yine aynı salonda Portekiz'le karşılaşan 3x3 Kadın Milli Takımı, rakiplerini 13-10 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Kadın Milli Takımı, yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.

Erkek Milli Voleybol Takımı, 5-8'incilik klasman maçında karşılaştığı Tunus'u 25-23, 21-25, 25-19, 25-22'lik setlerle 3-1 yenerek organizasyonu 5'inci tamamladı.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, yarı finalde karşılaştığı Fransa'ya 2-0 yenildi.

Oyunların bisiklet yol yarışlarında, erkeklerde Batuhan Özgür, 3.15.35 derecesiyle 32 'nci, aynı dereceye ( 3.15.35) sahip Burak Abay, 36'ıncı, 3.30.02 derecesiyle Ahmet Örken 47'nci, 3.33.05 derecesiyle Samet Bulut 57'nci, aynı dereceye sahip (3.33.05) Feritcan Şamlı 58'inci oldu.

Kadınlarda ise Azize Bekar, 1.58.24'lük derecesiyle 17'nci oldu.

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Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 8'inci gününde madalya sıralamasında liderliğini korudu Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 8'inci gününde madalya sıralamasında liderliğini korudu 19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları
Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, basketbol, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

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