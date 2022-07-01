Akdeniz Oyunları'nda Klasik Yay Kadın Milli Takımı altın madalya kazandı (2) - Son Dakika
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Akdeniz Oyunları'nda Klasik Yay Kadın Milli Takımı altın madalya kazandı (2)

01.07.2022 14:13

Madalya töreninden detaylar Altın madalya kazanan Klasik Yay Kadın Milli Takımlılarına madalyalarının verilmesi ORAN - Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda, Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya kazandı.

Madalya töreninden detaylar

Altın madalya kazanan Klasik Yay Kadın Milli Takımlılarına madalyalarının verilmesi ORAN - Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda, Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk branşında klasik yay bireysel ve takım finalleri yapılıyor.

Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, İtalya ile karşılaştı.

Rakiplerini 5-3 yenen milli okçular, altın madalya kazandı.

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Akdeniz Oyunları'nda Klasik Yay Kadın Milli Takımı altın madalya kazandı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akdeniz Oyunları'nda Klasik Yay Kadın Milli Takımı altın madalya kazandı (2) - Son Dakika
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