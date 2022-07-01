Akdeniz Oyunları'nda Klasik Yay Kadın Milli Takımı altın madalya kazandı (2)

Madalya töreninden detaylar
Altın madalya kazanan Klasik Yay Kadın Milli Takımlılarına madalyalarının verilmesi ORAN - Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda, Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk branşında klasik yay bireysel ve takım finalleri yapılıyor.
Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, İtalya ile karşılaştı.
Rakiplerini 5-3 yenen milli okçular, altın madalya kazandı.
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