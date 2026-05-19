19 Mayıs Bayramı Kutlamaları
19.05.2026 13:09
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'da Atatürk Parkı'nda yapılan törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra sporcu, öğrenci ve vatandaşların da yer aldığı kortej, Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.

Buradaki programda konuşan Loğoğlu, "19 Mayıs, tarih sahnesinde milletimizin bir kez daha şaha kalkışının başlangıç günüdür." dedi.

Öğrencilerin şiir okuduğu programda sporcular ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren gençlere ödül verildi.

Törene, Vali Mustafa Yavuz, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer ve bazı milletvekilleri de katıldı.

Mersin

Mersin'de İl Gençlik ve Spor Müdürü Göksun Öz'ün Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öz'ün günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı etkinlikte, öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sergiledi.

Programa, Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, protokol üyeleri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Silifke ilçesinde de "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi. Silifke Atlı Spor Kulübü üyelerinin de katıldığı yürüyüşün ardından Anıt Meydanı'nda yapılan törende, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Hatay

Hatay'da da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Cumhuriyet Alanı'ndaki törenle kutlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'in buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından Hatay Merkez Spor Salonu'nda devam eden programda, sporcular ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Osmaniye

Osmaniye'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün atletizm pistinde tören düzenlendi.

Törene Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Garnizon Komutanı ve 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve mülki erkan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Serdengeçti, 19 Mayıs'ın, Türk milletinin bağımsızlık ateşini yaktığı, ülkenin kaderini yeniden yazdığı şahlanış olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından farklı branşlardaki sporcular gösteri sundu.

Kaynak: AA

6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD’ye karşı yeni cepheler açarız
Mango kurucusu İsak Andiç’in ölümünde oğlu gözaltında
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
